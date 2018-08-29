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Поступления от транспортного налога увеличились в два раза

29 августа 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

За семь месяцев владельцы элитных автомобилей уплатили в 2,3 раза больше транспортного налога. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины, передает УНН.

«В течение января — июля 2018 года владельцы элитных автомобилей уплатили в местные бюджеты 97,2 млн грн транспортного налога. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма выросла на 55,2 млн грн, или более чем 2,3 раза», — говорится в сообщении.

Чаще всего украинцы платили транспортный налог за автомобили таких марок, как Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover и Range Rover.

Как напомнили налоговики, в 2017 году за элитные машины в бюджеты было уплачено 132,2 млн грн транспортного налога с физических лиц.

Налогообложению транспортным налогом подлежат легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы (в 2018 году — более 1,39 млн грн).

Ставка транспортного налога составляет 25 000 гривен в год.

Как ранее сообщалось, в 2017 году лидерами по размеру оплаченного физическими лицами транспортного налога стали такие города, как Днепр, Винница, Львов, Одесса, Харьков и Киев.

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