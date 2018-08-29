Сегодня 29 августа 2018 года, 12:34

«Яндекс» счел незаконным требование блокировать пиратский контент

«Яндекс» ответил на обещание российского Роскомнадзора заблокировать «Яндекс.Видео», если сервис не удалит пиратский контент в течение трех дней. В компании сообщили, что считают такие требования «необоснованными» и противоречащими законодательству.

«Яндекс» получил четыре уведомления от Роскомнадзора, которые предписывают нам удалить контент, нарушающий права нескольких телеканалов группы «Газпром-медиа», — рассказали в компании, пояснив, что эти уведомления основаны на определениях Московского городского суда, куда ранее обратились телеканалы.

В «Яндексе» подчеркнули, что законодательство предусматривает блокировку пиратского контента на стороне владельца сайта или на «зеркалах» последнего, но требования не распространяются на поисковики. «Система работает так уже давно», — отметили в компании.

«Яндекс» считает, что определения Мосгорсуда «кардинально» противоречат его собственной практике, которая сложилась ранее по этому вопросу.

В минувшую пятницу Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, «Супер» к «Яндексу» и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Речь идет о нелегальном размещении сериалов «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационного сериала «Осторожно, земляне», сообщал «Газпром-медиа».

Роскомнадзор в понедельник направил «Яндексу» уведомления о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе «Яндекс.Видео». Срок выполнения требования службы истекает в конце четверга, в случае невыполнения «Яндексом» требований ведомство заблокирует сервис «Яндекс.Видео».