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Сегодня 29 августа 2018 года, 12:34

АМКУ приглашает к участию в исследовании состояния конкуренции в 2018 году

Антимонопольный комитет Украины объявляет о проведении исследования состояния конкуренции в 2018 году.

«Целью опроса является изучение состояния конкурентной среды и последствий конкурентной политики государства.

Предлагаем Вам высказать свои оценки и суждения по этому поводу. Ваша компетентное мнение позволит лучше понять ситуацию в экономике Украины и выработать практические рекомендации по совершенствованию государственной политики.

Указанный опрос проводится Центром комплексных исследований по вопросам антимонопольной политики», — говорится на сайте ведомства.

Анкеты являются анонимными.

Вопросы доступны по ссылке.