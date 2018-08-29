АМКУ приглашает к участию в исследовании состояния конкуренции в 2018 году

Антимонопольный комитет Украины объявляет о проведении исследования состояния конкуренции в 2018 году.
«Целью опроса является изучение состояния конкурентной среды и последствий конкурентной политики государства.
Предлагаем Вам высказать свои оценки и суждения по этому поводу. Ваша компетентное мнение позволит лучше понять ситуацию в экономике Украины и выработать практические рекомендации по совершенствованию государственной политики.
Указанный опрос проводится Центром комплексных исследований по вопросам антимонопольной политики», — говорится на сайте ведомства.
Анкеты являются анонимными.
Вопросы доступны по ссылке.
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