Сегодня 29 августа 2018 года, 10:51

Мустафа Найем: конкурсная комиссия по отбору кадров ГБР дискредитировала себя

Народный депутат от БПП Мустафа Найем считает, что внешнюю комиссию, которая назначила заместителей председателя Государственного бюро расследований, нужно распустить.

Об этом он написал во вторник в Facebook.

По его мнению, комиссия, состоящая из народных депутатов, представителей Кабмина и Администрации Президента, не может назначать сотрудников органов внутреннего контроля ГБР.

Он приветствует тот факт, что директор ГБР Роман Труба отказал 27 кандидатам в руководители в ГБР из-за подозрений в измене и коррупции.

В то же время Найем отмечает, что директор ГБР принял решение назначить заместителей глав департаментов и территориальных органов Бюро, отобранных внутренней комиссией, по которым эксперты общественных организаций также высказывали свои претензии.

«Они (претензии — ред.) были официально отправлены Роману трубе вместе с требованием провести дополнительную проверку. Вместо результатов проверки мы получили сообщение об их назначении. По сути это означает, что вместо одних людей, которые не соответствовали этим должностям, ключевые решения в ГБР будут принимать другие, не менее одиозные кандидаты», — считает депутат.

«Я против такой рокировки. Надеюсь, мы публично увидим результаты дополнительных проверок этих 14 кандидатур, с чем уже обратился к Роману Трубе с официальным запросом. В противном случае это будет свидетельством непоследовательной позиции главы ГБР», — добавил он.

По его словам, следует исправить ситуацию: принять закон, распустить внешнюю комиссию, которая, «к сожалению, дискредитировала себя и свою работу».

Мустафа Найем напомнил, что члены этой комиссии уничтожили, в частности, результаты тестирования на полиграфе кандидатов, которых они рекомендовали к назначению.

Нардеп предлагает изменить процедуру кадровых назначений в ГБР, передав все дальнейшие назначения внутренним комиссиям, которые будут заново сформированы с участием представителей общественности из числа членов нового Совета общественного контроля при ГБР.

Вернуть ситуацию с кадрами в ГБР в рамки разумного возможно. Для этого нужны согласованные действия руководства ГБР и парламентских фракций. В противном случае нас ждет очередная война структур, конструктивного выхода из которой сейчас не видно, резюмирует г-н Найем.

Как сообщалось, на брифинге 28 августа с.г. директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что отказал конкурсной комиссии в рассмотрении вопроса о назначении 27 человек на руководящие должности ведомства.