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Мустафа Найем: конкурсная комиссия по отбору кадров ГБР дискредитировала себя

29 августа 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Народный депутат от БПП Мустафа Найем считает, что внешнюю комиссию, которая назначила заместителей председателя Государственного бюро расследований, нужно распустить.

Об этом он написал во вторник в Facebook.

По его мнению, комиссия, состоящая из народных депутатов, представителей Кабмина и Администрации Президента, не может назначать сотрудников органов внутреннего контроля ГБР.

Он приветствует тот факт, что директор ГБР Роман Труба отказал 27 кандидатам в руководители в ГБР из-за подозрений в измене и коррупции.

В то же время Найем отмечает, что директор ГБР принял решение назначить заместителей глав департаментов и территориальных органов Бюро, отобранных внутренней комиссией, по которым эксперты общественных организаций также высказывали свои претензии.

«Они (претензии — ред.) были официально отправлены Роману трубе вместе с требованием провести дополнительную проверку. Вместо результатов проверки мы получили сообщение об их назначении. По сути это означает, что вместо одних людей, которые не соответствовали этим должностям, ключевые решения в ГБР будут принимать другие, не менее одиозные кандидаты», — считает депутат.

«Я против такой рокировки. Надеюсь, мы публично увидим результаты дополнительных проверок этих 14 кандидатур, с чем уже обратился к Роману Трубе с официальным запросом. В противном случае это будет свидетельством непоследовательной позиции главы ГБР», — добавил он.

По его словам, следует исправить ситуацию: принять закон, распустить внешнюю комиссию, которая, «к сожалению, дискредитировала себя и свою работу».

Мустафа Найем напомнил, что члены этой комиссии уничтожили, в частности, результаты тестирования на полиграфе кандидатов, которых они рекомендовали к назначению.

Нардеп предлагает изменить процедуру кадровых назначений в ГБР, передав все дальнейшие назначения внутренним комиссиям, которые будут заново сформированы с участием представителей общественности из числа членов нового Совета общественного контроля при ГБР.

Вернуть ситуацию с кадрами в ГБР в рамки разумного возможно. Для этого нужны согласованные действия руководства ГБР и парламентских фракций. В противном случае нас ждет очередная война структур, конструктивного выхода из которой сейчас не видно, резюмирует г-н Найем.

Как сообщалось, на брифинге 28 августа с.г. директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что отказал конкурсной комиссии в рассмотрении вопроса о назначении 27 человек на руководящие должности ведомства.

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