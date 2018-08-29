Сегодня 29 августа 2018 года, 10:51

Укрпатент приглашает на празднование Дня изобретателя

13 сентября 2018 года в 13.00 на государственном предприятии «Украинский институт интеллектуальной собственности» (Укрпатент) состоится торжественное собрание по случаю праздника — Дня изобретателя и рационализатора Украины. К участию в мероприятии приглашаются изобретатели и специалисты сферы интеллектуальной собственности (ИС) (патентные поверенные, заявители, патентообладателей, ученые, специалисты в области права ИС, предприниматели, представители бизнеса и другие). «Предлагаем присоединиться к торжествам и поздравить лучших представителей интеллектуального сообщества Украины с профессиональным праздником», — говорится на сайте Укрпатента.

Для участия в мероприятии необходимо прислать заполненную регистрационную карту участника (участников) на электронный адрес Registration@ukrpatent.org или по факсу: +380 (44) 494-05-27. Количество участников ограничено.