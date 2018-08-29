Укрпатент приглашает на празднование Дня изобретателя

13 сентября 2018 года в 13.00 на государственном предприятии «Украинский институт интеллектуальной собственности» (Укрпатент) состоится торжественное собрание по случаю праздника — Дня изобретателя и рационализатора Украины. К участию в мероприятии приглашаются изобретатели и специалисты сферы интеллектуальной собственности (ИС) (патентные поверенные, заявители, патентообладателей, ученые, специалисты в области права ИС, предприниматели, представители бизнеса и другие). «Предлагаем присоединиться к торжествам и поздравить лучших представителей интеллектуального сообщества Украины с профессиональным праздником», — говорится на сайте Укрпатента.
Для участия в мероприятии необходимо прислать заполненную регистрационную карту участника (участников) на электронный адрес Registration@ukrpatent.org или по факсу: +380 (44) 494-05-27. Количество участников ограничено.
Сохранить:
Контакты:
Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Казахстанский юридический форум 2018
Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!
ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: