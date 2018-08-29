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Отныне мессенджер Telegram готов предоставлять данные по решению суда

29 августа 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Мессенджер Telegram изменил политику конфиденциальности, сделав возможным передачу спецслужбам личных данных пользователей по решению суда.

Об этом сообщает «Новая газета».

«В случае, если Telegram получает судебное распоряжение, подтверждающее, что Вы подозреваетесь в терроризме, то мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. На данный момент подобных ситуаций не было», — говорится в пункте 8.3 Политики конфиденциальности мессенджера.

В Telegram отмечают, что если такой случай вдруг произойдет, то информация об этом будет опубликована на специальном канале Transparency, куда каждые полгода будут выкладываться отчеты об обращении спецслужб.

При этом адвокат мессенджера, руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отмечает, что это решение не является результатом переговоров с властями какой-либо страны, поскольку Telegram давно борется с терроризмом и блокирует подозрительные каналы и чаты.

«Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности власти бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписка, а только IP и телефон. Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден. Telegram предлагает свой вариант. ФСБ не предлагала ничего», — добавил г-н Чиков.

При этом основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что новые правила Telegram не распространяются на Россию. Его слова передает издание «Медуза».

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