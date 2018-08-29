Сегодня 29 августа 2018 года, 10:51

Чехия больше не примет ни одного беженца, потому что принимает украинцев

Чехия не примет ни одного беженца, который прибыл в Евросоюз через Средиземное море, поскольку принимает людей из Украины. Об этом заявил глава чешского правительства и лидер движения ANO Андрей Бабиш, передает Radio Praha.

Г-н Бабиш заявил, что для прекращения незаконной миграции необходим всеобъемлющий план действий, который он рассмотрит во время визита в Италию и на Мальту.

Непосредственно перед вылетом в Италию чешский премьер сказал, что Чехия не примет ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, поскольку принимает людей из Украины.

Полиция Чехии задержала 2376 нелегальных иммигрантов за первые шесть месяцев 2018 года. В прошлом году Чехия депортировала более 1000 граждан Украины, которые незаконно работали в стране с польскими разрешениями на работу.