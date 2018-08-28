Представительство Украины при СНГ закрылось

Представительство Украины при уставных органах Содружества Независимых Государств было закрыто в августе с.г. Об этом заявил журналистам во вторник в Минске председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщает «УП» со ссылкой на российский «Интерфакс».
«Мы с сожалением констатируем, что в августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества», — отметил г-н Лебедев.
Вместе с те, председатель исполнительного комитета отметил, что «контакт у нас с Украиной остается».
«Мы осуществляем его в Минске через посольство Украины в Республике Беларусь. Там выделен специальный сотрудник», — пояснил он.
«Я в этом трагического ничего не вижу, потому что у нас десять лет назад такая ситуация была», — добавил при этом г-н Лебедев.
По его словам, тогда советник одного из посольств совмещал свою деятельность в дипмиссии с представлением интересов своей страны при уставных органах СНГ.
«Я все-таки надеюсь, что Украина сохранит свое присутствие в Содружестве», — подчеркнул Сергей Лебедев.
При этом он сообщил, что Украине будет направлено приглашение для участия в заседании совета глав правительств СНГ, которое пройдет в Астане 2 ноября 2018 года.
«Украина не вышла из состава Содружества, она де-юре остается государством-участником, поэтому мы ей направляем все документы и приглашения», — заявил г-н Лебедев.
Как известно, 19 мая с.г. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.
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