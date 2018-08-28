Сегодня 28 августа 2018 года, 19:28

К обвалу гривны причастны «черные» фермеры — НБУ

Заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий убежден, что одним из ключевых источников спроса на наличную валюту, который кроме прочего обваливает курс гривни, является «черный рынок агробизнеса». Об этом чиновник заявил во вторник, 28 августа 2018 года, на круглом столе «Финансового клуба», передает UBR со ссылкой на «Интерфакс Украина».

Он уверен, что те, кого на рынке принято называть населением, на деле в большинстве своем не являются простыми людьми. Порядка 25-30% наличного спроса формируют аграрии, которые конвертируют всю выручку в валюту, однако при этом не являются частью национальной экономики. Вместе с тем чиновник не стал уточнять, о ком именно идет речь, но пояснил, что к таким умозаключениям в НБУ пришли, подсчитав, как вырос спрос на наличный доллар в июле.

«Это полностью черная экономика, которая работает за наличный доллар, и мы четко видели ее влияние в июле месяце, когда банки из нетто покупателей иностранной валюты стали нетто продавцами, это совпало с началом сельскохозяйственного сезона», — сказал он, добавив, что озвученная оценка принадлежит участникам валютного рынка.

Подтвердить слова чиновника весьма затруднительно уже хотя бы потому, что речь идет о черном рынке. По сути, инкриминировать повышенные валютные аппетиты можно практически любому сектору экономики. И первыми под подозрение по идее должны попадать вовсе не сельхозпроизводители, а «серые» импортеры.

Тем не менее банкиры признаются, что спрос на доллар со стороны аграриев сейчас в самом деле довольно высок. Правда, речь идет не о «черном», а о вполне легальном валютном рынке.

«Многие экспортеры сельхозпродукции сейчас активно загружаются гривневыми кредитами, солидная часть из которых уходит на валютный рынок с тем, чтобы потом попасть за границу — аграрии спешат закупить минудобрения, средства защиты, посевной материал. Конечно, это лучше делать на низком курсе. Спрос на кредиты настолько высок, что многие банки-нерезиденты приостановили выдачу нового финансирования на фоне ожидаемой девальвации», — поясняет финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Он также отмечает серьезное давление на курс со стороны легальных импортеров, для которых сейчас на межбанке казначеи закупают валюту под форвардные контракты.