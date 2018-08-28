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Совет Европы не подтвердил заявления Венгрии о нарушениях со стороны Украины

28 августа 2018 года Источник:Европейская правда

Совет Европы занимает взвешенную позицию по «образовательному конфликту» Украины и Венгрии и избегает обострения конфликта между ними. Об этом заявил в общении с журналистами представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Посол отметил, что заявления венгерских чиновников о якобы нарушении Украиной международных конвенций не подтверждаются официальной позицией институтов СЕ.

«Говорить, что Совет Европы стал на их сторону, абсолютно неправильно», — заявил он.

По словам г-на Кулебы, Будапешт планировал получить в Страсбурге юридические выводы, которые бы усилили их позицию.

«Венгрия нарушает эти вопросы на экспертном уровне, но официальной позиции Совета Европы нет. Совет Европы концентрируется на том, чтобы помочь Венгрии и Украине выйти из этой ситуации, а не обострить ситуацию», — пояснил он.

Г-н Кулеба также сказал, что дипломаты двух государств конструктивно сотрудничают, несмотря на проблемные вопросы в двусторонних отношениях: «Если с российским послом понятно, что у нас происходит: мы «обстреливаем» друг друга на заседаниях, то с Венгрией иначе — мы с моей венгерской коллегой подчеркнуто вежливо общаемся, не заостряя ситуации».

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