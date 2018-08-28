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Не многие адвокаты Киева, сведения о которых отсутствуют в ЕРАУ, воспользовались возможностью подтвердить статус

28 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

«Дуализм» органов адвокатского самоуправления столицы наблюдается уже почти два года. До сих пор ни суды, ни Совет адвокатов Украины (САУ) не могут поставить окончательную точку в решении конфликта.

И пока продолжается конфликт, под удар попадают лица, изъявившие желание стать адвокатами и даже получившие свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельности, в том числе в «ненадлежащем органе адвокатского самоуправления». Именно так определил САУ орган, который находится по адресу: ул. Белорусская, 30 в Киеве. Напомним, что с 8 октября 2016 года конференцией адвокатов г. Киева создана КДКА г. Киева, избран ее состав, а фактически работу она начала с февраля 2017 года. Таким образом, на данный момент действуют два органа, один из которых высшими органами адвокатского самоуправления признан нелегитимным.

Возвращаясь непосредственно к проблеме, напомним, как складывалась ситуация: после получения соответствующих документов о сдаче квалификационного экзамена в вышеупомянутом органе претенденты на получение свидетельства обращались в региональные советы адвокатов. САУ неоднократно высказывался по данному вопросу и в итоге очередным решением отменил решения ряда региональных советов о выдаче свидетельств о праве на занятие адвокатской деятельностью.

В последующем часть претендентов все же пересдали квалификационный экзамен, и данные о них были внесены в Единый реестр адвокатов Украины (ЕРАУ).

Еще одно решение САУ по данному вопросу было принято в ноябре прошлого года и, по сути, касалось большинства адвокатов, оказавшихся в такой ситуации. Совет адвокатов Украины предоставил возможность адвокатам, получившим свидетельство в «ненадлежащей» КДКА г.Киева, подтвердить право на занятие адвокатской деятельностью путем сдачи квалификационного экзамена в компетентной КДКА г.Киева в шестимесячный срок, при этом обязав Комиссию выделить отдельный день для таких претендентов.

О том, как сейчас обстоят дела в органе адвокатского самоуправления столицы и сколько адвокатов воспользовались предоставленной САУ возможностью, читайте в свежем номере «ЮП» (№35 от 28 августа с.г.) в материале «Двойственное соотношение».

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