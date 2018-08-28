Сегодня 28 августа 2018 года, 17:46

Назначение Романа Трубы на должность директора ГБР обжаловано в суде

Народный депутат Юрий Македон оспаривает назначение Романа Трубы директором Государственного бюро расследований, и вскоре иск рассмотрит суд. Об этом г-н Труба сообщил на брифинге, передает «УП».

«6 сентября с.г. один из судов Киева начнет рассмотрение дела о признании действий внешней комиссии о назначении на должность директора Государственного бюро расследований Трубы Романа Михайловича незаконными», — сказал он.

«Иск был подан заблаговременно, еще раньше. Вопрос: почему столько времени он был без движения? Почему был пропущен истцом, а судом восстановлен срок подачи этого искового заявления? И какие же права истца нарушены? Вопросов много», — заявил директор ГБР.

«Для меня понятно, почему это исковое заявление и это дело держали до настоящего времени. Хочу ответить: мне есть что терять, но это не должность директора Государственного бюро расследований. Мы можем потерять именно Государственное бюро расследований, если мы не создадим условий для прозрачного его запуска», — добавил Р.Труба.

Отвечая на вопрос, он уточнил, что исковое заявление подал народный депутат Юрий Македон (фракция «БПП»).

«Это лицо также принимало участие в конкурсных процедурах, прошло все этапы конкурса, только не было признано победителем. Скажите мне, нарушено его право? Только одно: почему он не был избран победителем? Другие права его нарушены», — заявил Роман Труба.

16 ноября 2017 года конкурсная комиссия выбрала директором Государственного бюро расследования Романа Трубу, 22 ноября прошлого года Президент подписал указ о его назначении.