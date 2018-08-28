Сегодня 28 августа 2018 года, 16:03

Юрфирма Friday & Cox заплатила 300 тыс. долларов США за 69 лайков в Facebook

Как сообщает Pravo.ru, юридическая фирма Friday & Cox пытается в суде призвать к ответственности маркетинговую компанию FindLaw. За 300 000 долларов США юристам обещали создание и продвижение сайта, однако в итоге Friday & Cox получила только страничку в Facebook с 69 лайками.

Об иске рассказывает The Legal Intelligencer. ЮК Friday & Cox размещала свой профайл на сайте FindLaw. Этот ресурс принадлежит Thomson Reuters, он представляет собой каталог юридических компаний, а также предлагает своим пользователям услуги по разработке веб-сайтов и интернет-рекламы. Именно за этими услугами к компании обратилась Friday & Cox. По заключенным договорам FindLaw должна была разработать сайт, а также провести продвижение странички в Facebook и наладить SEO-оптимизацию. Заказчики услуги специализировались на юридических услугах для граждан, которые получили травмы или попали в аварии (personal injury lawyer и car accident lawyer).

В компании при этом считают, что подрядчик сайт не оптимизировал по нужным им словам. Всего за услуги с 2010 года по октябрь 2017 года юристы выплатили около 297 202 долларов США. «Истец понес фактический денежный ущерб и потратил деньги и время на неэффективный маркетинг FindLaw и рекламные услуги, которые могли быть выделены для более продуктивного бизнеса, рекламы и/или использования в маркетинге», — говорится в заявлении. Группа в Facebook, оптимизацией и созданием которой занимался ответчик, за все это время набрала 69 лайков.

Как сообщил Хольгер Цшайге, гендиректор Infotropic Media (один из организаторов Legal Geek), именно юридические услуги лидируют в списке самых дорогих поисковых фраз в Google, особенно специфические юруслуги: «personal injury lawyer» и «car accident lawyer», поэтому попасть на первые страницы выдачи сложно. «Самым обидным для Friday & Cox является факт, что рубрика «personal injury lawyer pittsburgh» на FindLaw попала на первую страницу результатов Google. Но и там их нет среди фирм на первой странице. Там их нет и на первых 10. Хотя сама компания есть в справочнике. По всей видимости, есть фирмы, которые FindLaw платят еще больше, чем Friday & Cox. По сути, в 2018 году все эти справочники юридических фирм изжили себя. Они изжили себя уже 10 лет назад. Сама FindLaw еще в 2014 году провела опрос среди клиентов и сделала вывод, что 86% клиентов ищут юридические услуги через поисковики (3% через соцсети). Да, сами справочники в поисковой выдаче выигрывают, но в конкретном случае позиция Friday & Cox в органических результатах была лучше, чем в справочнике. Лучше потратили бы деньги на специалиста по SEM (поисковый маркетинг)», — сообщил Цшайге.

В мае этого года суд передал спор в другой суд, следующее слушание по делу назначено на 29 октября. «Есть серьезные технические ошибки, за которые как раз стоило бы судить FindLaw (которая брала деньги за поддержку сайта). Во-первых, полно орфографических и грамматических ошибок в текстах. Может быть, ЦА не увидит, но для юридической фирмы это позор. Дизайн сайта не является адаптивным, вернее, Google не признает эту адаптивность (реально он адаптивный). А это плохо для поисковой выдачи. И сайт довольно медленно грузится, больше четырех секунд. Поскольку там в основном текст, то явно никто не занимался оптимизацией», — делает вывод Цшайге.