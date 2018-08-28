Сегодня 28 августа 2018 года, 16:03

Новое торговое соглашение между Украиной и Великобританией выйдет за уровни квот Соглашения об ассоциации

Киев и Лондон согласовали подход к новому соглашению о свободной торговле, которое должно заменить Соглашение об ассоциации с ЕС после выхода Великобритании из Евросоюза.

Об этом сообщила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, отвечая на вопрос «Европейской правды» в рамках пресс-клуба МИД.

По словам дипломата, Украина с самого начала предлагала Лондону подготовку крупного торгового соглашения.

«Мы не хотим просто взять Соглашение об ассоциации, «порезать» его, выбросив секторальные части, и назвать то, что останется, нашим новым соглашением. Мы хотим принципиально новое соглашение. Скажу откровенно: сначала не было такого понимания. Но сейчас англичане уже готовы, они соглашаются, что не будет «малого соглашения», что нужно готовить новый документ», — рассказала она.

По словам посла, в некоторых позициях новое соглашение должно открыть взаимный доступ к рынкам Великобритании и Украины на большем уровне, чем это предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС.

«Мы хотим выйти по некоторым позициям за уровни тех квот, которые есть в соглашении с ЕС», — пояснила она.

Наталья Галибаренко отметила, что британская сторона ставит целью подготовить текст нового соглашения до середины следующего года. Украина рассчитывает, что переговоры будут длительными. «Я сомневаюсь, что мы за полгода все завершим, напомню: с ЕС мы вели переговоры четыре года».

Киев и Лондон договорились, что на время переговоров по новому соглашению на торговлю с Великобританией будут распространяться нормы Соглашения об ассоциации с ЕС. В ближайшее время стороны должны договориться о документе, который зафиксирует эту норму.