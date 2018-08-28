Сегодня 28 августа 2018 года, 16:04

Госдолг Украины превысил 2 трлн гривен

Согласно данным Министерства финансов Украины, в национальной валюте госдолг вырос на 1,38%, или на 27,64 млрд грн – до 2,026 трлн грн.

Об этом сообщает FinClub.

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 0,78%, или на 0,59 млрд долларов США, в гривне — на 5,42%, или на 116,01 млрд грн.

Минфин уточнил, что государственный долг в июле вырос на 1,06% — до 1,75 трлн грн (в долларах сократился на 1,08% — до 65,42 млрд долларов США), в том числе внешний — на 2,15%, до 1,004 трлн грн (в долларах сократился на 0,01% — до 37,51 млрд).

Основная сумма госдолга номинирована в долларах США — 42,02%, еще 31,47% — в гривне, 16,86% — в специальных правах заимствования, 8,49% — в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривны, по которому Минфин рассчитывает долг, в июле снизился до 26,76 грн/доллар с 26,19 грн/доллар, или на 2,16%, тогда как к концу 2017 года он составлял 28,07 грн/доллар.