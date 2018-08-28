Сегодня 28 августа 2018 года, 14:21

Директор ГБР отказался назначить победителей конкурса из-за уголовных производств

Ряд претендентов на должности, получивших отказ, являются фигурантами уголовных производств

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что отказал конкурсной комиссии в рассмотрении вопроса о назначении 27 человек на руководящие должности ведомства. Об этом он сказал на брифинге во вторник, передает «УП».

По его словам, часть кандидатов фигурируют в журналистских расследованиях и уголовных процессах. В частности, один из кандидатов фигурирует в уголовном производстве относительно государственной измены.

«Да, я не ошибся, именно в уголовном производстве по госизмене! Следователь, который проводит расследование, обращался с запросом к внешней комиссии для того, чтобы получить какие-либо результаты. Каким был ответ, я этого не знаю», — сказал г-н Труба.

Он добавил, что также есть кандидат, который вместе с членами своей семьи фигурирует в уголовном деле по легализации средств, приобретенных преступным путем.

«Другой кандидат тесно общается с представителями сепаратистов. Также факт, что два кандидата, которые являются кумовьями, вместе начинали свой карьерный путь, вместе выиграли конкурс на руководящие должности в ГБР. Это не обвинение, а так, ремарка», — сказал глава ведомства.

По его словам, Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции должно также проверить имущество, гектары земли и средства указанных кандидатов на руководители в ГБР.

Услышать ответы относительно моральных, профессиональных и личных качеств директор Госбюро и общество могли от внешней комиссии, но пока ответов этих нет из-за уничтожения результатов полиграфа.

«За этот шаг комиссия не будет нести ответственности, как и за другие свои шаги. Законом за это не предусмотрено никакой ответственности», — заявил он.

Роман Труба добавил, что за назначение или неназначение, как и за всю деятельность ГБР именно он будет нести ответственность, и именно поэтому он принял решение отказать в рассмотрении вопроса о назначении 27 человек на руководящие должности.

Он добавил, что возвращает все представления конкурсной комиссии, и какое решение в дальнейшем будет принято, он не знает, поскольку не влияет на внешнюю комиссию, так как она сформирована «политическими институтами».

Роман Труба отметил, что в Верховной Раде находится законопроект, который частично решает вопрос назначения кандидатов на руководящие должности и участия в этом директора ГБР.

Глава ведомства сказал, что в сентябре будет делать все возможное, чтобы парламент принял этот законопроект, но уточнил, что имеет очень большие сомнения, что такое решение действительно будет положительным.

«Вскоре Государственное бюро расследований начнет свою работу. Неназначение руководителей территориальных управлений и структурных подразделений центрального аппарата не станет преградой для запуска ГБР», — заявил г-н Труба.

По его словам, заместители в территориальные управления уже выбраны, определены победители, и их документы уже у него на столе.

«Они будут назначены на днях, и с этого момента и начнут работать семь территориальных управлений», — отметил г-н Труба.

По его мнению, не важно, с какого числа начнет работу ГБР, важно, чтобы работали специалисты.

Он возмутился, что внешняя конкурсная комиссия выбирает не только директора ГБР и его заместителей, но и 170 человек руководящего состава: «Это люди, о которых я ничего не знаю, но буду нести за них ответственность».