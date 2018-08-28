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Начинает работу конкурсная комиссия по отбору независимых членов Набсовета Фонда энергоэффективности

28 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

29 августа с.г. начнет работу конкурсная комиссия по отбору независимых членов Наблюдательного совета Фонда энергоэффективности.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает сайт министерства.

Конкурсная комиссия образована из представителей Евросоюза, правительства Германии, Кабинета Министров Украины приказом Геннадия Зубко. В ее состав вошли шесть членов. От европейских партнеров — Йоханес Бауэр, первый советник, руководитель отдела экономического сотрудничества, энергетики, инфраструктуры и окружающей среды представительства Евросоюза в Украине; Кшиштоф Герульськи, эксперт группы поддержки Украины Европейской комиссии; от правительства Германии — Роберт Кюнне, руководитель проекта немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) GmbH, а также от Минрегиона — Эдуард Кругляк, заместитель министра; от Минфина — Юрий Гелетий, заместитель министра; от Секретариата Кабинета Министров Украины — Валентина Ящук, директор Департамента по вопросам и экономического развития Секретариата КМУ.

Конкурсная комиссия также примет решение о привлечении к работе международной рекрутинговой компании Hudson, которая на сегодняшний день является ведущим экспертом по подбору персонала на государственную службу в Украине.

«Комиссия примет ряд важных решений для скорейшего объявления конкурсного отбора независимых членов Наблюдательного совета Фонда энергоэффективности. В частности, речь идет о регламенте работы Комиссии, требованиях к кандидатам и необходимом перечне документов, которые должны подавать кандидаты, о процедуре и этапах проведения конкурсного отбора, а также о критериях оценки лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсном отборе. Кроме того, будет утвержден график, согласно которому Комиссия начнет работу, прием документов от кандидатов и процедуру отбора. Подчеркиваю, что Комиссия должна обеспечить максимальную прозрачность, открытость и профессионализм в проведении конкурсного отбора», — сказал Геннадий Зубко.

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