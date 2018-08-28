Сегодня 28 августа 2018 года, 14:21

Право на злоупотребление: о пределах вмешательства прессы в личную жизнь

Эльвира Лазаренко

С развитием современных информационных технологий и услуг связи, а также в связи с усилением задач государства по обеспечению общественной безопасности мы оказываемся практически ежеминутно под прицелами фото- и видеокамер на улицах, в транспорте, автозаправочных комплексах, магазинах, ресторанах, других местах отдыха и публичных местах. Причем субъектами сбора фото- и видеоинформации о нас выступают и государственные органы, и частные предприятия, и журналисты, и частные лица.

В соответствии со статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, являющейся частью нашего национального законодательства, каждому гарантируется право на уважение его частной и семейной жизни.

Аналогичное право закреплено и в других международных договорах — статье 12 Всеобщей декларации прав человека (никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь) и статье 17 Международного пакта о гражданских и политических правах (никто не должен подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его личную и семейную жизнь).

Право на приватность также гарантируется и статьей 32 Конституции Украины — никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь; не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и лишь в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

Статьей 301 Гражданского кодекса Украины, которой закреплено право на частную жизнь и ее тайну, установлено, что физическое лицо само определяет свою личную жизнь и возможность ознакомления с нею других лиц, а также имеет право на сохранение в тайне обстоятельств своей личной жизни.

Кроме того, согласно статье 302 Гражданского кодекса Украины, сбор, хранение, использование и распространение информации о личной жизни физического лица без его согласия не допускаются, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

Что касается самого определения термина «частная жизнь», то Европейский суд по правам человека неоднократно подчеркивал, что понятие «частная жизнь» является достаточно широким термином, а в решении по делу «Von Hannover v. Germany» (№59320/00) указал, что понятие частной жизни содержит в себе элементы, которые связаны с персональными данными о лице, например, с именем лица и его изображением. Кроме того, сфера частной жизни, по мнению Суда, охватывает физическую и психологическую неприкосновенность личности; гарантия, предлагаемая статьей 8 Конвенции, в первую очередь направлена на обеспечение развития, без внешнего вмешательства, личности каждого человека в его отношениях с другими людьми. Таким образом, даже в публичной сфере существует зона взаимодействия человека с другими людьми, которая может принадлежать к сфере «частной жизни» (§50). По поводу фотографий Суд отметил, что изображение человека является одним из главных атрибутов его личности, поскольку оно раскрывает уникальные характеристики личности и отличает человека от других. Право на защиту своего изображения, таким образом, является одной из главных составляющих личного развития. Оно предусматривает главным образом право индивида контролировать использование своего изображения, включая право отказываться от его обнародования («Von Hannover v. Germany» №2 (№40660/08 і 60641/08), § 96).

Что касается защиты права лица на его «изображение» в нашем национальном законодательстве, то охрана интересов лица, изображенного на фотографии, регламентирована статьей 308 Гражданского кодекса Украины, согласно которой фотография, где изображено физическое лицо, может быть публично показана, воспроизведена, распространена только с согласия этого лица.

Аналогично, согласно положениям статьи 307 Гражданского кодекса Украины, также требуется согласие лица и на проведение его фото-, кино-, теле-, видеосъемки. Однако лицо, которое согласилось на такую съемку, может требовать прекращения публичного показа в части, касающейся его личной жизни.

При этом тут же установлено и исключение из правила — допускается, что согласие на съемку получено, если такая съемка проводится открыто на улице, собраниях, конференциях, митингах и других мероприятиях публичного характера.

В то же время одним из других основных прав человека является право на свободу выражения мнения, которое включает в себя в том числе свободу собирать, получать и распространять информацию (статья 10 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, статья 19 Всеобщей декларации прав человека, статья 19 Международного пакта о гражданских и политических правах).

В нашем законодательстве право на информацию закреплено в статье 34 Конституции Украины (каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений), статье 302 Гражданского кодекса Украины (физическое лицо имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию), статье 5 Закона Украины «Об информации» (каждый имеет право на информацию, предусматривающее возможность свободного получения, использования, распространения, хранения и защиты информации, необходимой для реализации своих прав, свобод и законных интересов).

Как достичь правильного баланса между правом на информацию и правом на приватность в тех случаях, когда объектами съемки частных лиц или журналистов становятся народные депутаты Украины, чиновники, политики и другие публичные лица, уединившиеся за столиком в ресторане, отдыхающие в шикарных отелях на иностранных курортах или пребывающие в других публичных местах?

С одной стороны, исходя из положений национального гражданского законодательства, право на частную жизнь в таких случаях не нарушается, ведь «застукали» такое лицо в публичном месте, а, значит, разрешение на съемку не требуется. С другой стороны, именно этим часто злоупотребляют отдельные представители журналистской профессии, иной раз позволяя себе вести «фотоохоту» за интересными субъектами, пребывающими в совершенно непубличных местах (на собственных яхтах, закрытых вечеринках, в уединенных местах отдыха), т.е. в тех местах, где человек рассчитывает на сохранение его приватности. В подобных случаях в зависимости от обстоятельств посягательств такое вмешательство может трактоваться как нарушение права на частную жизнь.

Очевидно, что нередко обнародование фотографий или видеоматериалов относительно таких публичных лиц, иллюстрирующих их поведение, привычки, образ жизни и другие определенные аспекты их личной жизни, направлено на их компрометацию, разжигание горячих общественных дискуссий или повышение рейтингов СМИ. Однако следует отметить, что публичные лица должны быть готовыми к тому, что их право на приватность находится в более уязвимом положении, поскольку именно их частная жизнь по сравнению с частной жизнью рядовых лиц вызывает повышенный общественный интерес.

В своей Резолюции от 25 декабря 2008 года №1165 (1998) Парламентская ассамблея Совета Европы указала, что жертвами вторжения в личную жизнь в основном становятся публичные фигуры, поскольку подробности их жизни служат хорошим стимулом для продаж. Одновременно публичные фигуры должны признать то обстоятельство, что особое положение, которое они зачастую по собственному выбору занимают в обществе, автоматически ведет к усилению давления общественности в отношении их личной жизни. При этом публичными фигурами являются те лица, которые занимают государственную должность и (или) пользуются государственными ресурсами, а также все те, кто играет определенную роль в общественной жизни, будь то в области политики, экономики, искусства, в социальной сфере, спорте или любой другой области.

На дополнительные правовые ограничения, которые возлагаются на лицо, занимающее должность, связанную с осуществлением функций государства или органов местного самоуправления, также указывает и Конституционный Суд Украины в решении по делу №2-рп/2012 от 20 января 2012 года. В обоснование такого вывода Конституционный Суд Украины говорит, что публичный характер как самих органов — субъектов властных полномочий, так и их должностных лиц требует обнародования определенной информации для формирования общественного мнения о доверии к власти и поддержания ее авторитета в обществе.

При установлении равновесия между основными правами на свободу выражения мнения и на уважение частной жизни, то есть правом общественности на получение информации и правомерным интересом лица оградить собственную личную сферу от внимания других лиц, Европейский суд по правам человека использует ряд критериев, сформулированных в своей прецедентной практике.

Так, в деле «Von Hannover v. Germany» (№59320/00) по заявлению, поданному в ЕСПЧ против Федеративной Республики Германия, заявительница — подданная Монако, старшая дочь князя Монако Ренье III, Каролина фон Ганновер указывала, что решение немецких судов по ее делу нарушило ее право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное статьей 8 Конвенции. Заявительница утверждала, что как только она выходила из дома, ее сразу же начинали преследовать папарацци, которые каждый день отслеживали каждое ее движение, то ли когда она переходила дорогу, то ли когда забирала детей из школы, делала покупки, гуляла, занималась спортом или отдыхала. По ее мнению, защита частной жизни такого, как она, публичного лица, согласно законодательству Германии, минимальна, потому что понятие «уединенное место», определенное Федеральным верховным судом и Федеральным конституционным судом Германии, в этом отношении является весьма узким. Более того, чтобы воспользоваться такой защитой, ей каждый раз приходилось нести бремя доказывания того, что она находилась в отделенном месте. Таким образом, она была лишена какой бы то ни было неприкосновенности частной жизни и не могла свободно передвигаться, не становясь при этом мишенью для папарацци.

В данном деле Суд напомнил, что свобода выражения мнения является одним из основных принципов демократического общества, а пресса играет существенную роль в демократическом обществе. И хотя пресса не должна переступать определенные границы, в частности, относительно репутации и прав других лиц, она, тем не менее, обязана доносить информацию и идеи по всем вопросам, которые представляют интерес для общества, способами, не противоречащими ее обязанностям и ответственности. Журналистская свобода также предусматривает возможность использовать определенное преувеличение или даже провокации (§58).

Тем не менее Суд указал, что решающим фактором при установлении равновесия между защитой частной жизни и свободой выражения мнения является то, что опубликованные статьи или фотографии привносят в дискуссию, которая представляет общественный интерес. Суд пришел к выводу, что в данном деле публикации ничего такого не привносят, поскольку заявительница не выполняет никаких официальных функций, а фотографии и статьи касаются исключительно подробностей ее частной жизни. Более того, Суд считает, что общественность не имеет законного права знать, где находится заявительница и как она вообще ведет себя в своей частной жизни, даже если она появляется в местах, которые не всегда можно описать как отделенные или безлюдные, несмотря на то, что она хорошо известна общественности. Даже если существует какой-либо публичный интерес типа коммерческого интереса журналов к обнародованию этих фотографий и статей, в данном случае, по мнению Суда, такие интересы должны быть подчинены праву заявительницы на эффективную защиту ее частной жизни.

Таким образом, ЕСПЧ установил нарушение статьи 8 Конвенции, учитывая то, что вопреки указанным факторам и пределам усмотрения в этой сфере, немецкие суды не смогли обеспечить справедливое равновесие между противоположными интересами.

В последующем ЕСПЧ расширил перечень критериев, которые он использует при установлении равновесия между защитой частной жизни и свободой выражения мнения.

Так, в деле «Axel Springer AG v. Germany» (№39954/08) ЕСПЧ руководствовался следующими критериями.

1. Вклад фотографий или статей в дискуссию, представляющую общественный интерес.

ЕСПЧ указывает, что определение предмета всеобщего интереса зависит от обстоятельств дела. При этом ЕСПЧ напоминает, что он признавал существование такого интереса не только тогда, когда публикации касались политических вопросов или преступлений, но и когда они касались вопросов, связанных со спортом или известными артистами.

2. Насколько известным является заинтересованное лицо и какова тема публикации? ЕСПЧ отмечает, что роль или функции заинтересованного лица и характер деятельности, которые стали темой публикации и/или фотографий, являются еще одним важным критерием, связанным с предыдущим. В этой связи должно быть сделано различие между частными лицами и лицами, действовавшими в публичном контексте в качестве политических или общественных деятелей. Соответственно, в то время как частное лицо, не известное общественности, может требовать особой защиты своего права на частную жизнь, это не относится к общественным деятелям. Принципиальное различие должно быть сделано между фактами публикации, способными внести вклад в дискуссию в демократическом обществе, связанной, например, с политиками при исполнении ими служебных обязанностей, и сведениями о частной жизни лица, не исполняющего таких обязанностей. Кроме того, хотя в некоторых особых обстоятельствах право общества на получение информации может распространяться даже на аспекты частной жизни общественных деятелей, особенно если дело касается политиков, это неверно в случаях, когда опубликованные фотографии и сопутствующие им комментарии касаются исключительно подробностей частной жизни лица (даже если заинтересованное лицо достаточно хорошо известно общественности) и направлены только на удовлетворение любопытства определенной читательской аудитории в этом отношении.

- Поведение заинтересованного лица до публикации

По мнению ЕСПЧ, поведение лица до публикации статьи или тот факт, что фотографии и связанная с ними информация уже были опубликованы ранее, также являются факторами, которые должны быть приняты во внимание. Тем не менее, сам факт сотрудничества с прессой в прошлом не может служить аргументом для лишения заинтересованного лица любой защиты от публикаций оспариваемых статей или фотографий.

3. Способ получения информации и ее достоверность.

ЕСПЧ указывает: то, каким образом была получена информация, и ее достоверность также являются важными факторами. Действительно, Суд постановил, что гарантия, предоставляемая статьей 10 журналистам в связи с распространением информации по вопросам, представляющим общественный интерес, является предметом условия, что они действуют добросовестно и на точной фактической основе, предоставляют «надежную и точную» информацию в соответствии с журналистской этикой.

4. Содержание, форма и последствия публикации.

ЕСПЧ обращает внимание, что также важны и способ, которым публикуются фото или статья, и манера, в которой лицо представлено на фото или в статье. Кроме того, степень распространения статьи и фотографии также может быть важным фактором, в зависимости от того, является ли газета общенациональной или местной, имеет ли она большой или ограниченный тираж.

5. Тяжесть назначенного наказания.

И наконе, ЕСПЧ отмечает, что характер и тяжесть возложенного наказания также являются факторами, которые должны быть приняты во внимание при оценке соразмерности вмешательства в осуществление свободы выражения мнения.

Следует отметить, что в 2012 году Большой палатой ЕСПЧ была рассмотрена вторая жалоба принцессы Каролины фон Ганновер и жалоба ее супруга — принца Эрнста Августа фон Ганновер («Von Hannover v. Germany» №2 (№40660/08, 60641/08). Заявители, указывая на нарушение их права на уважение частной жизни, жаловались на отказы немецких судов выдать запрет на любое последующее обнародование фотографий, которые ранее уже появлялись в 2002 году в немецких журналах. Однако ЕСПЧ не нашел нарушения статьи 8 Конвенции, поскольку пришел к выводу о том, что национальные суды должным образом исполнили свои позитивные обязательства в соответствии со статьей 8 Конвенции. ЕСПЧ отметил, что в данном деле национальные суды учли критерии, изложенные в решении по делу «Von Hannover v. Germany» (№ 59320/00), вынесенному по первой жалобе Каролины фон Ганновер, и тщательно взвесили право компаний-издателей на свободу слова и право заявителей на уважение частной жизни, поскольку проверили обстоятельства, при которых были сделаны фотографии, и придали принципиальное значение тому, внесли ли фотографии, взятые в контексте сопроводительных статей, вклад в дискуссию, представляющую общественный интерес.

Эльвира Лазаренко, ассоциированный партнер АО Barristers