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Процедуры предоставления бесплатной правовой помощи будут унифицированы

28 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

В системе бесплатной правовой помощи будут установлены единые стандарты работы. Об этом сообщается на сайте Координационного центра по предоставлению правовой помощи.

Специально созданная рабочая группа 20-25 августа с.г. работала над проектом регламента деятельности центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Документ должен установить единые требования и стандарты работы каждого центра, чтобы клиенты системы БПП были уверены в качественных правовых услугах и надлежащем отношении.

Речь шла как об общей организации работы центров по предоставлению БВПП, так и о детализации процедур, связанных с предоставлением правовой помощи и мониторингом ее качества, а также о сотрудничестве с адвокатами и более широком взаимодействии с юридическим сообществом, об обеспечении открытости и прозрачности системы.

«Клиенты системы бесплатной правовой помощи должны быть уверены: независимо от того, к какой точке доступа и в каком регионе они обратились, рассмотрение их обращения будет происходить по одним процедурами, без субъективизма и предвзятости», — говорит директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк.

Законодательство определяет общие принципы и порядок предоставления бесплатной правовой помощи, при этом не детализирует процедуры принятия и исполнения решений о предоставлении такой помощи, алгоритмы действий, формы документов, инструктивные материалы и механизм взаимодействия участников.

Регламент обеспечит одинаковые подходы к планированию и мониторингу деятельности центров, рассмотрению обращений о предоставлении первичной и вторичной правовой помощи, контролю за качеством предоставления БПП, определит этические правила поведения и ответственность работников центров. Будут унифицированы отдельные специфические вопросы и введены новации, в частности, касающиеся механизма передачи дела клиента, которое слушается в суде другого региона, модели peer review (независимое внешнее оценивание качества предоставления бесплатной вторичной правовой помощи), мероприятий по экономии государственных ресурсов, взаимодействия структурных подразделений во время приема клиентов и сокращения времени для принятия решения о предоставлении БПП.

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