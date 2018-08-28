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Референдум по НАТО может пройти после подачи заявки на вступление

28 августа 2018 года Источник:РБК-Украина

В Украине референдум по НАТО может пройти только после подачи заявки на вступление. Об этом «РБК-Украина» рассказала глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Ирина Фриз (БПП).

По словам г-жи Фриз, референдум может состояться только после того, как страна подаст заявку на вступление в НАТО. Но перед этим необходимо реализовать несколько шагов.

«Референдум проводится только после того, как страна станет кандидатом, получит план действий по членству в НАТО, выполнит все в рамках ПДЧ и подаст заявку на то, чтобы Альянс принял ее в свои ряды. Только после подачи этой заявки возможно проведение референдума, чтобы продемонстрировать странам Альянса, что это не только стремление власти отдельно взятого государства, но и стремление всего народа», — пояснила Ирина Фриз.

По ее мнению, референдум может подвигнуть страны НАТО более внимательно рассмотреть заявку страны-кандидата. Вместе с тем, по словам депутата, референдум не является обязательным для принятия решения. За все время существования Альянса только четыре его члена из 29 проводили референдум — это Венгрия, Испания, Словения и Словакия.

Напомним: ранее Ирина Фриз заявила, что закрепление в Конституции Украины курса на интеграцию в Евросоюз и НАТО предотвратит реванш пророссийских сил.

До этого «РБК-Украина» сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вступление Украины в НАТО.

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