П.Розенко заверил, что размер платежей за газ и жилкомуслуги для субсидиантов не изменится

Размер платежей за газ и жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий не изменится. Об этом в эфире «Еспресо.TV» заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает сайт КМУ.
«Вероятный перерасчет цены на газ на получателях субсидий никак не отразится, потому что они платят и будут платить фиксированную сумму. Те люди, которые будут чувствовать, что они не в состоянии самостоятельно полностью платить за жилищно-коммунальные услуги или газ, должны обратиться в управление соцзащиты и оформить субсидию», — сказал он.
Павел Розенко отметил, что любое решение по изменению цены на газ должно приниматься после внесения изменений в новую систему субсидий. «Эти изменения, которые произошли в системе субсидий, должны быть откорректированы. Только после исправления ситуации в системе субсидий, когда будут сняты те проблемы, которые беспокоят сегодня граждан, можно рассматривать вопрос об изменении цены на газ. Есть соответствующие поручения и правительственного комитета, который я возглавляю, и премьер-министра, и я надеюсь, что в ближайшее время Минсоцполитики выполнит их, и в систему субсидий будут внесены необходимые коррективы», — подчеркнул он.
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