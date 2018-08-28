Сегодня 28 августа 2018 года, 12:38

Агентство Moody`s оценило, как повлияют новые санкции США на экономику России

Новые санкции США против России окажут ограниченное влияние на финансирование российского правительства или российскую экономику, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody`s. Обсуждаемый новый пакет санкций против российских госбанков в случае его введения вряд ли вызовет общесистемный банковский кризис, но будет препятствовать способности финансовых учреждений предоставлять кредиты.

По мнению экспертов агентства, новые санкции незначительно скажутся на экономике России, если не вызовут значительного снижения доверия инвесторов.

По данным Госдепа США, новый запрет сократит будущий экспорт на сотни миллионов долларов. Это мало в контексте общей торговли между странами — согласно российской статистике, импорт всех американских товаров составил 12,6 млрд долларов США в 2017 году, или 5,5% от общего объема импорта в Россию, указывает Moody`s.

«Кроме того, вряд ли пострадают основные торговые группы товаров, включая гражданские самолеты и их части, транспортные средства, бытовую электронику и фармацевтические препараты», — приводит «РИА Новости» выдержку из документа. В целом последние санкции вряд ли будут иметь существенные последствия для кредитного профиля России.

В понедельник, 27 августа 2018 года, вступили в силу санкции США, введенные против России в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Рубль подешевел на фоне санкций.