Нарушения, связанные с заполнением деклараций, выявили у сотрудников ГПУ и ВСП

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд протоколы об административных нарушениях в отношении пяти служащих за недостоверные сведения в декларациях и несвоевременное их предоставление.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Протоколы составлены в отношении начальника следственного отдела ГПУ Олега Трачука и старшего оперативного работника НАБУ Дмитрия Замотаева. Также они составлены в отношении двух должностных лиц секретариата Высшего совета правосудия — начальника управления по работе с обращениями, запросами на информацию Виктории Максимовой и главного специалиста отдела управления имуществом и охраны труда Павла Царенко, а также в отношении экс-начальника отдела внутреннего аудита Главного управления Пенсионного фонда в Луганской области Ксении Недилько.
Отмечается, что г-н Трачук, подавая декларацию за 2016 год, указал недостоверные сведения о стоимости приобретенного автомобиля на сумму 205 000 815 гривен.
В свою очередь г-жа Недилько в декларации 2015 года не указала стоимость земельного участка на дату приобретения права аренды, не задекларировала доход мужа от продажи авто и недостоверно указала сумму его дохода от занятия предпринимательской деятельностью. В общем чиновница не указала в декларации доход и имущество на сумму 233 000 444 гривен.
Другие должностные лица несвоевременно подали ежегодные декларации за 2017 год.
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