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ВТО поддержала Россию в споре с Украиной по делу о железнодорожном оборудовании

28 августа 2018 года Источник:UBR

Вслед за решением по пошлинам на минудобрения из РФ Украина оспорила и решение Всемирной торговой организации относительно ограничения на поставки в Россию железнодорожного оборудования. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ВТО, пишет UBR со ссылкой на «Экономическую правду».

«Украина 27 августа подала апелляцию относительно решения панели ВТО по жалобе «Россия — Меры, влияющие на импорт железнодорожного оборудования и запчастей», — говорится в сообщении.

ВТО сочла законным отказ РФ от сертификации украинской продукции. Вместе с тем эксперты организации признали неправомерным отказ россиян признавать сертификаты, выданные Беларусью и Казахстаном.

Украина подала жалобу в ВТО в 2015 году.

В результате таких действий экспорт украинской железнодорожной продукции в Россию с 2012 по 2016 годы упал более чем в 20 раз — с 2,6 млрд долларов США до 95 млн долларов США. На данный момент этим видом экспорта в РФ занимается только компания «Интерпайп» Виктора Пинчука.

Напомним: 24 августа с.г. Украина подала апелляцию на решение ВТО относительно пошлин на минудобрения из России.

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