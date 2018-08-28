ВТО поддержала Россию в споре с Украиной по делу о железнодорожном оборудовании

Вслед за решением по пошлинам на минудобрения из РФ Украина оспорила и решение Всемирной торговой организации относительно ограничения на поставки в Россию железнодорожного оборудования. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ВТО, пишет UBR со ссылкой на «Экономическую правду».
«Украина 27 августа подала апелляцию относительно решения панели ВТО по жалобе «Россия — Меры, влияющие на импорт железнодорожного оборудования и запчастей», — говорится в сообщении.
ВТО сочла законным отказ РФ от сертификации украинской продукции. Вместе с тем эксперты организации признали неправомерным отказ россиян признавать сертификаты, выданные Беларусью и Казахстаном.
Украина подала жалобу в ВТО в 2015 году.
В результате таких действий экспорт украинской железнодорожной продукции в Россию с 2012 по 2016 годы упал более чем в 20 раз — с 2,6 млрд долларов США до 95 млн долларов США. На данный момент этим видом экспорта в РФ занимается только компания «Интерпайп» Виктора Пинчука.
Напомним: 24 августа с.г. Украина подала апелляцию на решение ВТО относительно пошлин на минудобрения из России.
Сохранить:
Контакты:
Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Казахстанский юридический форум 2018
Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!
ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: