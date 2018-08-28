Сегодня 28 августа 2018 года, 10:56

Основателя Pink Floyd обвиняют в легализации аннексии Крыма

Британский рок-музыкант, основатель и лидер легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс, который заявил, что «Россия имеет все права» на оккупированный Севастополь, попал в базу данных сайта «Миротворец». Карточка Уотерса появилась в разделе «Чистилище» на сайте центра.

Согласно внесенным данным, музыканта обвиняют в антиукраинской пропаганде, покушении на территориальную целостность Украины и участии в попытках легализации аннексии Крыма РФ.

Как сообщал УНИАН, в интервью изданию «Известия» Роджер Уотерс заявил, что «существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на оккупированный Севастополь», а победа Евромайдана была «спланирована Вашингтоном».