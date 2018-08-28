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МИД высказался против разрыва соглашения с Россией по Азовскому морю

28 августа 2018 года Источник:President.org.ua

МИД Украины призвал не разрывать соглашение с Россией по Азовскому морю, ведь это позволит РФ развязать территориальный спор.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел на официальной странице в Twitter, передает канал Прямой.

«Заместитель министра Елена Зеркаль в рамках совещания послов заявила, что о денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи — это даст возможность РФ заявить о территориальном споре. Для нас это вопрос безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос», — говорится в сообщении.

Напомним: ранее СМИ сообщали о намерениях России превратить Азовское море в свое внутреннее, заблокировать порты в Мариуполе и Бердянске.

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