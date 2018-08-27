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Сегодня 27 августа 2018 года, 19:33

На должности судей антикоррупционного суда пока претендуют лишь шесть человек

За три недели до окончания срока подачи документов на должности судей Высшего антикоррупционного суда заявки подали только шесть кандидатов.

Соответствующую информацию обнародовала Высшая квалификационная комиссия судей Украины.

Как сообщалось, конкурс на должности судей в антикоррупционный суд объявили еще 2 августа 2018 года. Заявки начали принимать с 8 августа, последний день подачи — 14 сентября с.г.

Всего в Высший антикоррупционный суд планируют набрать 39 судей, из них 12 — в Апелляционную палату.

Ранее сообщалось, что Высшая квалификационная комиссия судей рассчитывает, что конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда завершится в первой половине февраля 2019 года.

Председатель ВККС Сергей Козьяков рассказал, что Комиссия предоставит рекомендации, после чего утвердить кандидатов должен будет Высший совет правосудия, а пото соответствующий указ подпишет Президент Украины.

Как стало известно «ЮП», среди претендентов на должности — судьи Дрогобыческого горрайонного суда Львовской области, Донецкого окружного административного суда, Первомайского райсуда Черновицкой области, Соломенского районного суда Киева. Также в числе кандидатов значатся ученые и адвокаты. Всего о намерениях подать документы на должности судей ВАС предварительно заявляли свыше 780 юристов.