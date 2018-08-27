Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 27 августа 2018 года, 19:33

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

На должности судей антикоррупционного суда пока претендуют лишь шесть человек

27 августа 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

За три недели до окончания срока подачи документов на должности судей Высшего антикоррупционного суда заявки подали только шесть кандидатов.

Соответствующую информацию обнародовала Высшая квалификационная комиссия судей Украины.

Как сообщалось, конкурс на должности судей в антикоррупционный суд объявили еще 2 августа 2018 года. Заявки начали принимать с 8 августа, последний день подачи — 14 сентября с.г.

Всего в Высший антикоррупционный суд планируют набрать 39 судей, из них 12 — в Апелляционную палату.

Ранее сообщалось, что Высшая квалификационная комиссия судей рассчитывает, что конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда завершится в первой половине февраля 2019 года.

Председатель ВККС Сергей Козьяков рассказал, что Комиссия предоставит рекомендации, после чего утвердить кандидатов должен будет Высший совет правосудия, а пото соответствующий указ подпишет Президент Украины.

Как стало известно «ЮП», среди претендентов на должности — судьи Дрогобыческого горрайонного суда Львовской области, Донецкого окружного административного суда, Первомайского райсуда Черновицкой области, Соломенского районного суда Киева. Также в числе кандидатов значатся ученые и адвокаты. Всего о намерениях подать документы на должности судей ВАС предварительно заявляли свыше 780 юристов.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 34 (1076) от 21/08/18 Свежий номер

Банковское право

№ 34 (1076)
Государство и юристы

Долг платежом ясен

Зарубежная практика

Поучить пенсию

Отрасли практики

На помеху публике

Судебная практика

Точка возврата

Архив голосованийVox Populi

Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?

регистрация физлиц-предпринимателей или юрлиц

регистрация торговой марки

мгновенный вызов адвоката

проверка договоров на соответствие законодательству

мгновенное составление типовых заявлений/жалоб

проверка контрагентов

калькулятор расчета судебного сбора

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
    Antika
  • aequo
Пресс-релизы

Казахстанский юридический форум 2018

Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом