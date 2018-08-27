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ВС истолковал нормы Закона «О судебном сборе» в пользу участника боевых действий

Апелляционный суд признал апелляционную жалобу истца по делу о взыскании имущественного и морального вреда, причиненного источником повышенной опасности, не поданной и вернул ее заявителю. Суд исходил из того, что недостатков апелляционной жалобы заявитель не устранил, поскольку его ссылки на пункт 13 части 1 статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе» являются необоснованными. Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда такой вывод суда счел ошибочным. О мотивах пишет портал «Судебная власть Украины».

Правовые основы взимания судебного сбора, перечень плательщиков, объекты и размеры ставок судебного сбора, порядок уплаты, освобождения от уплаты и возврата судебного сбора определены Законом Украины от 8 июля 2011 года №3674-VI «О судебном сборе».

В соответствии с Законом Украины от 22 мая 2015 года №484-VIII (вступил в силу с 1 сентября 2015 года) «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уплаты судебного сбора» внесены изменения, в частности, в статью 5 Закона Украины «О судебном сборе» (льготы по уплате судебного сбора), а именно: в соответствии с пунктом 13 части 1 указанной статьи от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях освобождаются участники боевых действий, Герои Украины — в делах, связанных с нарушением их прав.

Указанная норма статьи этого Закона не содержит ссылок на то, что иск должен быть заявлен только на основании нарушения прав и законных интересов истца именно как участника боевых действий, а также в ней прямо и четко не указано, что дело должно касаться нарушенных прав именно истца, который имеет статус участника боевых действий, без уточнения характера такого права и оснований его нарушения.

Отсутствие механизма четкой трактовки и понимания действительного содержания указанной нормы пункта 13 части 1 статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе» не должно влиять на гарантированные государством льготы при уплате судебного сбора, нарушать и ограничивать права участников боевых действий при обращении их в суд в связи с нарушением каких-либо их прав, независимо от характера, предмета и оснований таких исков.

Таким образом, до 1 сентября 2015 года предоставление льгот по уплате судебного сбора ветеранам войны и лицам, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», было нормировано частью 2 статьи 22 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», в соответствии с которой такие льготы предоставлялись в случаях, когда спор возник из отношений, регулируемых непосредственно настоящим Законом. Однако с 1 сентября 2015 года правовое регулирование льгот по уплате судебного сбора осуществляется на основании пункта 13 части 1 статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе», который является специальным Законом и не содержит никаких ограничений для участников боевых действий относительно предмета судебной защиты нарушенных прав.

Суженное толкование пункта 13 части 1 статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе» является неправильным в контексте применения принципа верховенства права, отмечается в сообщении.

Европейский суд по правам человека неоднократно отмечал, что формулировки законов не всегда четкие. Поэтому их толкование и применение зависит от практики. И роль рассмотрения дел в судах заключается именно в том, чтобы избавиться от таких интерпретационных сомнений с учетом изменений в повседневной практике (см. Mutatis mutandis решение ЕСПЧ от 11 ноября 1996 года по делу «Кантоне против Франции» («Cantoni v. France», заявление №17862/91, § 31-32), от 11 апреля 2013 года по делу «Веренцов против Украины» («Vyerentsov v. Ukraine», заявление №20372/11, § 65)).

С полным текстом постановления Верховного Суда можно ознакомиться по ссылке.