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Представители омбудсмена оценили условия конвоирования в судах Ровенщины

27 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Мониторинговые визиты в два суда Ровенской области показали необходимость улучшения условий конвоирования подсудимых. Об этом сообщается на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по вопросам прав человека.

Мониторинговая группа в составе регионального координатора взаимодействия с общественностью в Ровенской области и участников Национального превентивного механизма осуществила мониторинговые визиты в Дубенский горрайонный суд и Млиновский районный суд Ровенской области.

Во время визитов отмечалось, что Государственная судебная администрация Украины во исполнение международного и национального законодательства принимает меры по улучшению условий содержания подсудимых. В частности, в судах в залах по рассмотрению уголовных дел полностью заменены стационарные металлические заграждения на стеклянные.

Однако помещения, в которых размещаются суды, не в полной мере соответствуют требованиям нормативных актов, регулирующих порядок конвоирования подсудимых, и нормам необходимой площади. Не соответствует стандартам площадь комнат, в которых размещается конвой.

Требует решения вопрос обеспечения столовой посудой помещений для подсудимых и конвоя с целью предоставления возможности подсудимым принимать пищу.

Также нуждается в улучшении состояние соблюдения прав лиц с инвалидностью. Так, в залах судебных заседаний отсутствуют отдельно предусмотренные места для лиц с инвалидностью, передвигающихся в креслах-колясках. Несколько залов для рассмотрения дел находятся не на первом этаже, однако помещения судов не приспособлены для перемещения лиц с ограниченными возможностями на второй и третий этажи.

В судах отсутствуют комнаты для работы адвоката с подсудимыми или осужденными. Кроме того, в помещениях для подсудимых (осужденных) и конвоя при залах судебных заседаний отсутствуют комнаты для участников судебного процесса, свидетелей.

По результатам визита будут направлены рекомендации Государственной судебной администрации Украины.

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