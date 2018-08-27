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Сегодня 27 августа 2018 года, 17:51

Предъявлено подозрение бывшим руководителям банка «Национальный кредит»

При содействии Фонда гарантирования вкладов физических лиц следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины доказали причастность бывших руководителей ПАО «Банк «Национальный кредит» к совершению уголовного преступления. 20 августа 2018 года объявлено подозрение бывшим председателю Наблюдательного совета, председателю правления, советнику председателя правления и специалисту отдела банка.

Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

В ходе проведения досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированном в Едином реестре досудебных расследований по заявлению Уполномоченного лица Фонда на осуществление ликвидации в ПАО «Банк «Национальный кредит», установлено, что бывшими должностными лицами банка с использованием корсчета, открытого в банке-нерезиденте, путем заключения договоров залога по обязательствам по кредитам связанных компаний и последующего списания денежных средств нанесены банку убытки на общую сумму 597 млн грн.

Бывшим должностным лицам банка инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах».