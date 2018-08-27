Сегодня 27 августа 2018 года, 16:08

Стартовала специальная подготовка 381 кандидата в судьи

Сегодня в киевском Институте последипломного образовании Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, как и в четырех других городах Украины, стартовала специальная подготовка кандидатов на должности судей. Спецподготовка началась для 381 кандидата в судьи.

«В судебной системе осуществлены существенные институциональные, организационные и процессуальные шаги с целью вернуть доверие граждан к суду, обеспечить независимое и беспристрастное рассмотрение споров, — открывая спецподготовку в Киеве, отметил ректор Национальной школы судей Украины Николай Онищук. — Полноценно осуществить это можно при условии, что в судебной системе появится новый судья. Как всегда, все упирается в человеческий ресурс — в кадры». Г-н Онищук напомнил, что на профессиональную деятельность присутствующих в зале слушателей общество возлагает большие надежды. И вскоре эта профессиональная деятельность станет жизненной реальностью кандидатов.

Более подробно Николай Онищук остановился на цифрах. Так, длительность подготовки составляет девять месяцев (5,5 мес. — подготовка в формате тренингов, остальное — стажировка в судах, визиты в органы прокуратуры, адвокатуры, пенитенциарной службы). Он напомнил, что ранее специальную подготовку уже завершили 285 кандидатов так называемого специального отбора (кандидатов из числа помощников судей). Специальная подготовка нынешнего набора будет осуществляться в пяти региональных центрах: в Киеве (149 кандидатов), Львове (96 кандидатов), Одессе (35 кандидатов), Харькове (58 кандидатов), Днепре (27 кандидатов) и Черновцах (16 кандидатов). Категории слушателей: 22 ученых, 33 работника судебной системы, 64 прокурора, 83 адвоката, 179 других категорий юристов (государственные служащие, юрисконсульты и др.).

Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская также поздравила кандидатов и подчеркнула, что им предстоит изменить стиль жизни, ведь быть судьей — это не значит соответствующим образом себя вести только во время отправления правосудия или пребывания в здании суда, но и в повседневной жизни. Она напомнила, что правосудие начинается в первой инстанции, и очень желательно, чтобы там оно и заканчивалось. Только самые сложные дела должны идти дальше. Именно такой должна быть эффективная модель правосудия.

Судебная реформа движется в трех составляющих, и кадровый компонент, пожалуй, самый важный. На этом акцентировал внимание заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Станислав Щотка. Он убежден, что Комиссия сделает все возможное, чтобы слушатели, которые успешно пройдут специальную подготовку, не задерживались на стадии квалификационного экзамена. «Не обещаю, что в дальнейшем вам с нами будет легко», — предупредил г-н Щотка и добавил: «Как известно, дорогу осилит идущий. И, не сделав первого шага, этой дороги не осилишь».

Пожелала мужества и мудрости кандидатам также член Высшего совета правосудия Наталья Волковицкая. Она напомнила, что защита независимости судей — одна из основных задач ВСП, но без внутренней независимости самих судей эту задачу реализовать невозможно.

Г-н Онищук рассказал, что по всем запросам, касающимся учебного процесса, они находят абсолютное понимание Государственной судебной администрации Украины, а ее глава Зеновий Холоднюк подчеркнул, что судебная система все еще ощущает острый кадровый дефицит — в местных судах 1286 вакантных должностей. Также он прогнозирует, что в начале сентября будет определена новая нормативная численность окружных судов, ведь в будущем слушателям предстоит стать судьями именно окружных судов. Г-н Холоднюк также напомнил об изменениях, внесенных в профильное судейское законодательство. Так, Законом №2509-VIII от 12 июля 2018 года статья 137 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» дополнена частью второй, согласно которой в стаж работы на должности судьи также зачисляется стаж (опыт) работы (профессиональной деятельности), требование относительно которого определено законом и предоставляет право для назначения на должность судьи.