Сегодня 27 августа 2018 года, 17:51

Нацсовет просит правительство сохранить аналоговое ТВ на границе с Россией

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внес в Кабинет Министров Украины предложение о необходимости сохранения аналогового вещания на границе с Россией, где существуют риски информационного влияния страны-агрессора.

Об этом председатель Нацсовета Юрий Артеменко сообщил на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает «УП» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что, в соответствии с планом использования радиочастотного ресурса Украины 31 августа 2018 года — последний день использования в Украине аналоговой радиотехнологии для телевизионного вещания.

В то же время после 1 сентября аналоговый сигнал не будет выключен на территориях с особым режимом вещания (включая Крым и зону ООС).

«Следующее заседание у нас состоится в среду, 29 августа… и мы вынесем вопрос о прекращении аналогового вещания общенациональных и местных телекомпаний, уже имеющих цифровые лицензии. Всего таких сегодня — 41 компания», — отметил г-н Артеменко.

По его словам, сейчас в Киеве и Кировоградской области, где аналоговый сигнал был отключен в ночь с 31 июля на 1 августа 2018 года, местные вещатели, еще не получившие лицензии на цифровое вещание, и дальше транслируют свои программы в аналоговой технологии.

Юрий Артеменко обратился к телекомпаниям, которые намерены вещать в цифровом стандарте, однако до сих пор не получили соответствующих лицензий, с призывом подавать регулятору заявления для заказа просчета таких частот в Украинском государственном центре радиочастот. По его словам, сегодня более 100 местных телерадиокомпаний еще не имеют цифровых лицензий.

Он также подчеркнул, что в Виннице, Житомире, Ивано-Франковске, Хмельницком, Херсоне, Сумах и Чернигове уже работают «горячие линии», где можно получить информацию по вопросам настройки и приобретения тюнеров, отключения аналогового сигнала, узнать об альтернативных способах предоставления телевизионного контента и т п.

Нацсовет также обратился к правительству с предложениями до 2019 года продлить работу аналоговых передатчиков, которые работают на границе с Россией, транслируют программы НОТУ и местного вещания.

Как сообщалось, в июне Кабинет Министров пролонгировал сроки использования радиотехнологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года для всех областей, кроме Киева и Кировоградской области, где срок отключения аналогового вещания — 31 июля 2018 года.