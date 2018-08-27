Сегодня 27 августа 2018 года, 16:08

Суд встал на сторону НБУ в споре с «Никопольским заводом ферросплавов»

Национальный банк Украины и «ПриватБанк» выиграли апелляционное рассмотрение по судебному делу по иску НЗФ, в рамках которого НЗФ хотел спасти свои 64 вагона от принудительного взыскания Нацбанком. Об этом сообщает FinClub.

Киевский апелляционный хозяйственный суд 16 августа 2018 года удовлетворил апелляционные жалобы «ПриватБанка» и НБУ и отменил решение Хозяйственного суда Киева от 1 декабря 2017 года по делу №910/16744/17.

«Отказать в удовлетворении исковых требований (НЗФ — ред.) в полном объеме», — говорится в судебном решении, сообщает FinClub.

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) обращался в суд с иском о признании незаконным бездействия и обязательстве осуществить действия.

НЗФ утверждал, что незаконное бездействие НБУ выражалось в непринятии Нацбанком от «ПриватБанка» исполнения обязательства (погашения задолженности) по кредитному договору №19 от 24 октября 2008 года, который заключили ответчики, и обязательстве «ПриватБанка» погасить задолженность по этому договору, а НБУ — принять от банка исполнение обязательств по ее погашению.

Хозсуд Киева 1 декабря 2017 года удовлетворил только одно требование: он обязал «ПриватБанк» погасить кредит рефинансирования, поскольку у госбанка были финансовые возможности для этого, а НБУ не совершал действий по принудительному взысканию долга.

НЗФ выступает ипотекодателем по этому кредиту рефинансирования.

«ПриватБанк» и НБУ апеллировали к тому, что самостоятельное погашение банком кредита рефинансирования может привести к потере ликвидности «ПриватБанка», а интересы и права НЗФ не нарушались.

В рамках договора №19 «ПриватБанк» 24 октября 2008 года получил рефинансирование на 3,41 млрд грн под 15% годовых до 23 октября 2009 года. В 2010 году договор был переписан: сумма долга снизилась до 3,31 млрд грн, ставка выросла до 17,3%, а срок погашения был продлен до 23 октября 2015 года. В 2014 году в договор снова внесли изменения: «ПриватБанк» должен был вернуть 3,4 млрд грн до 23 декабря 2016 года.

В 2015 году НЗФ, связанный с акционерами «ПриватБанка» на тот момент — Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, внес свое имущество (64 железнодорожных вагона) в обеспечение по этому кредиту. Ставка по кредитам была повышена до 21,5-29,25%.

В декабре 2016 года государство стало собственником «ПриватБанка», который 23 декабря не выполнил условия кредитного договора. Поэтому у банка образовался долг, который на 25 сентября 2017-го составил 2,6 млрд грн по телу кредита и 56 млн грн — проценты.

«ПриватБанк» еще 17 февраля 2017 года электронным письмом уведомил НБУ о готовности погасить долг на сумму 893,8 млн грн, но НБУ не горел желанием получить эти деньги.

«В ответ на указанное письмо Национальный банк Украины высказал предостережение об уменьшении в результате такого погашения объема ответственности финансовых и имущественных поручителей по обязательствам ПАО «Коммерческий банк «ПриватБанк» перед НБУ, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на способность «ПриватБанка» достичь принятых условий реструктуризации корпоративного кредитного портфеля и структуры обеспечения по нему. НБУ считает недопустимым уменьшение объема ответственности финансовых и имущественных поручителей за счет предоставленной «ПриватБанку» государственной финансовой поддержки», — отмечено в решении суда.

Но уже 21 августа 2017 года НБУ уведомил «ПриватБанк», что госбанк должен в течение 30 дней выплатить долг в 2,6 млрд грн, иначе он обратит взыскание на залоговое имущество — вагоны НЗФ экс-собственников «ПриватБанка».

Судьи апелляционной инстанции обратили внимание на то, что конкретных действий по погашению долга «ПриватБанк» не осуществлял, а письмо НБУ носило рекомендательный характер и не было обязательным к исполнению. Не приняли судьи в качестве допустимого доказательства интервью главы НБУ, в котором шла речь о рефинансировании «ПриватБанка».

Суд пришел к выводу, что НБУ не мешал «ПриватБанку» погасить рефинансирование, а норма о списании задолженности банка с его счета является правом, а не обязанностью НБУ. Именно поэтому отказ «ПриватБанка» погасить долг дал возможность НБУ взыскать залоговое имущество по этому кредиту, а не списывать денежные средства с корсчета «ПриватБанка».