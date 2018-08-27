Учителей-пенсионеров предлагают переводить на срочные контракты

В проекте закона «Об общем среднем образовании», который Министерство образования и науки Украины должно внести в парламент, есть положение о том, что все работники пенсионного возраста, независимо от того, учитель это или директор, переводятся на контрактную форму.
Это означает, что с ними каждый раз будут перезаключать контракт, рассказала в интервью «Украинской правде. Жизнь» министр образования Лилия Гриневич.
«Есть старшие преподаватели-пенсионеры, которые в 70 активно работают, а есть такие, которые уже не способны работать», — пояснила г-жа Гриневич.
По ее словам, в контракте должно быть четко прописано, как человек проводит учебный процесс, владеет ли он современными методиками обучения, хорошая ли у него результативность работы с учащимися.
Продолжительность контракта будет определять директор школы, говорится в сообщении.
Следует отметить, что норма части 8 статьи 23 проекта сформулирована следующим образом: «Педагогические работники, достигшие пенсионного возраста, могут продолжить педагогическую деятельность в государственных и коммунальных учреждениях общего среднего образования исключительно на основе срочных трудовых договоров (контрактов), заключаемых сроком не более чем на 1 год и возможным ежегодным заключением новых контрактов сроком не более чем на 1 год».
Сохранить:
Контакты:
Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Казахстанский юридический форум 2018
Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!
ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: