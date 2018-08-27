Сегодня 27 августа 2018 года, 16:08

Учителей-пенсионеров предлагают переводить на срочные контракты

В проекте закона «Об общем среднем образовании», который Министерство образования и науки Украины должно внести в парламент, есть положение о том, что все работники пенсионного возраста, независимо от того, учитель это или директор, переводятся на контрактную форму.

Это означает, что с ними каждый раз будут перезаключать контракт, рассказала в интервью «Украинской правде. Жизнь» министр образования Лилия Гриневич.

«Есть старшие преподаватели-пенсионеры, которые в 70 активно работают, а есть такие, которые уже не способны работать», — пояснила г-жа Гриневич.

По ее словам, в контракте должно быть четко прописано, как человек проводит учебный процесс, владеет ли он современными методиками обучения, хорошая ли у него результативность работы с учащимися.

Продолжительность контракта будет определять директор школы, говорится в сообщении.

Следует отметить, что норма части 8 статьи 23 проекта сформулирована следующим образом: «Педагогические работники, достигшие пенсионного возраста, могут продолжить педагогическую деятельность в государственных и коммунальных учреждениях общего среднего образования исключительно на основе срочных трудовых договоров (контрактов), заключаемых сроком не более чем на 1 год и возможным ежегодным заключением новых контрактов сроком не более чем на 1 год».