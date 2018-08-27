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КМУ принял решении о начале работы Морской администрации

27 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

22 августа 2018 года правительство приняло решение о начале осуществления Государственной службой морского и речного транспорта Украины (Морской администрацией) полномочий и функций, возложенных на нее в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 6 сентября 2017 года №1095. Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что вся морская и речная отрасль должна увидеть прозрачную деятельность Морской администрации: «Верю, что команда Морской администрации достойно выполнит все возложенные на нее задачи и выведет морскую отрасль Украины на новый уровень».

Морская администрация является единственным центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через министра инфраструктуры.

Основными задачами Морской администрации являются реализация государственной политики в сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического мореплавания, обеспечение и осуществление государственного надзора (контроля) за безопасностью на морском и речном транспорте.

Председателем Государственной службы морского и речного транспорта Украины назначен Дмитрий Петренко.

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