Сегодня 27 августа 2018 года, 16:08

NYT: вдова Джона Маккейна может занять его место в Сенате

Губернатор Аризоны Даг Дьюси рассматривает кандидатуру Синди Маккейн в числе претендентов на пост сенатора, который раньше занимал ее муж Джон Маккейн, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. Помимо госпожи Маккейн на должность претендуют бывший сенатор от Аризоны Джон Кил и два экс-члена палаты представителей от штата — Джон Шадегг и Мэтт Салмон.

Об этом пишет издание «КоммерсантЪ».

Как уточняет NYT, преемник господина Маккейна будет занимать должность сенатора от Аризоны до 2020 года. Губернатор штата заявил, что новый сенатор будет назначен только после похорон политика, которые запланированы на 2 сентября.

Джон Маккейн умер 26 августа в возрасте 80 лет. Он пробыл на своем посту более 35 лет, выступив автором, соавтором или коспонсором 1667 законов и дважды поучаствовав в президентской гонке. За пределами США он запомнился яркими политическими заявлениями и стремлением решать все задачи внешней политики США силой.