Все больше жалоб в НАБУ касаются судей

Благодаря работе трех территориальных управлений количество обращений в Национальное антикоррупционное бюро Украины в регионах Украины выросло почти на 30%. Такие данные приводятся в отчете о деятельности Бюро за I полугодие 2018 года. Об этом говорится на сайте НАБУ.
В I полугодии 2018 году в территориальные управления НАБУ во Львове, Одессе и Харькове целом поступило 1217 обращений. Такой показатель является результатом отлаженной коммуникации с обществом. В общем в отчетном периоде проведено 26 встреч с общественностью, участие в которых приняли 830 граждан.
Анализ обращений в территориальные управления указывает на тенденцию к росту недовольства граждан работой судебной системы. В среднем деятельности судей касается каждое четвертое обращение, то есть около 25% в I полугодии 2018 (по сравнению с 16-17% во II полугодии 2017 года).
Чаще всего в обращениях в территориальные управления НАБУ речь идет о таких возможных правонарушениях, как получение или вымогательство неправомерной выгоды лицами, служащими органов государственной власти и местного самоуправления; бездействие правоохранителей или совершение ими неправомерных действий; вынесение судьями заведомо неправосудных решений с целью получения неправомерной выгоды; декларирование недостоверной информации; незаконное обогащение и тому подобное.
Проблематика коррупции в сфере земельных отношений самой чувствительной является на востоке Украины, тогда как на юге и западе больше озабочены взяточничеством и незаконными действиями правоохранителей.
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