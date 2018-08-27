Сегодня 27 августа 2018 года, 14:26

Экспертиза установила причину пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»

Экспертиза, которую назначил Следственный комитет России, ответила, что причина пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове — короткое замыкание в светильнике и неисправный автомат.

Как выяснилось, светодиодный светильник через прохудившуюся крышу залило талой водой с крыши (пожар случился 25 марта с.г.). Произошло короткое замыкание, а защитный автомат был сломан и не сработал. Прямо под светильником находился детский «сухой бассейн» с кубиками из поролона. Попавшие туда искры легко воспламенили их, пошел сильный дым, который разнесло вентиляцией по всему ТЦ. Люди не смогли найти выход и задохнулись. Тогда погибли 60 человек.

По информации «Коммерсанта», вода с потолка начала капать еще за неделю до происшествия. Лампы мигали, но потом снова светили, так что их никто не стал проверять и чинить.

Экспертиза обнаружила также многочисленные нарушения в конструкции и эксплуатации электроснабжения. Например, к одному защитному автомату подвели кабель сечением 5,3 квадратных миллиметра, тогда как по норме площадь не должна быть меньше 35 квадратных миллиметров.

Выводы экспертов все же по-прежнему лишь предположения, но других теперь быть не может, потому что ТЦ снесли.