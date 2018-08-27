Сегодня 27 августа 2018 года, 14:25

Вьетнам требует от американской компании компенсации за распыленные во время войны гербициды

Вьетнам требует от американской компании Monsanto выплатить компенсацию жертвам смеси гербицидов и дефолиантов Agent Orange, которую она поставляла военным Соединенных Штатов в годы вьетнамской войны. Об этом сообщает The Independent.

Требование последовало вслед за решением суда в Калифорнии, согласно которому Monsanto должна выплатить 289 млн долларов школьному садовнику, заявившему, что использование ее гербицида привело к заболеванию раком.

«Вердикт служит юридическим прецедентом, который опровергает предыдущие утверждения о том, что гербициды, произведенные Monsanto и другими химическими корпорациями в США и предоставленные армии США во время войны, безвредны», — заявил пресс-секретарь МИД Вьетнама Нгуен Фуонг Тра.

Как отмечает издание, Agent Orange применялся американскими военными в ходе войны во Вьетнаме с 1964 по 1975 год. Он использовался для того, чтобы лишить вьетнамских партизан пищи и укрытия; вещества, входящие в его состав, вызывают серьезные проблемы со здоровьем, например, врожденные дефекты и рак.

Напомним: в Соединенных Штатах разгорелся скандал вокруг популярного средства от сорняков, которое может стать причиной возникновения рака.