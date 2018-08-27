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Центробанк России может стать новым субъектом, блокирующим сайты без суда

27 августа 2018 года Источник:Pravo.ru

Центральный банк РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной выразил желание самостоятельно принимать решения о блокировке фишинговых сайтов и ресурсов с нелицензионными финансовыми услугами.

На прошлой неделе вице-премьер Максим Акимов провел совещание, на котором представители Центрального банка России изъявили желание получить возможность самостоятельно, без судебного решения, блокировать доступ к сайтам.

Как сообщили «Ведомости», ЦБ хочет единолично запрещать сайты, названия которых схожи с другими, что позволяет им вводить потребителей в заблуждение, ресурсы, предоставляющие финансовые услуги без лицензии. При этом блокировку будет налагать либо лично глава Центробанка, либо его заместитель.

Как пояснили в регуляторе, количество мошеннических сайтов постоянно растет. Особенно много фишинговых сайтов — копий подлинных сайтов, внешне не отличающихся от оригинала, они нужны для того, чтобы узнать личные данные человека: паспорт, номер и пароль от банковской карты.

Однако вместе с тем растет количество случаев, когда добросовестный сайт блокируется по недоразумению. Если это сделано без суда, оспорить блокировку очень сложно.

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