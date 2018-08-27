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Гражданин требует взыскать в пользу Президента и директора НАБУ миллион евро

27 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

В Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области поступил иск инвалида войны, в котором гражданин просит взыскать в свою пользу, а также в пользу Президента Украины и директора НАБУ по одному миллиону евро с председателя правления ПАО «Хмельницкгаз» со ссылкой на то, что ответчик грубо нарушил конституционные права истцов.

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

«Имеет ли истец полномочия на обращение в суд от Президента Украины и директора НАБУ, чем это подтверждается, какие именно права истцов нарушены ответчиком, еще предстоит выяснить суду», — говорится в сообщении.

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Комментарии:»

еще предстоит выяснить суду 27 августа 2018 года 11:50 #

а в интересах Бога и Англиканской церкви можна подать? Что же тут выяснять? Что можна на момент обращения - описано в законе. Если это не сделано на указанный момент, представительство не проверено, то это нарушение закона.
Суть иска устанавливается судом! Делается это не по названию иска, а по сути просьбы.

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