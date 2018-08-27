Немецкая полиция предложила Еврокомиссии выкупить стрелковое оружие на Балканах

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии обратилось в Европейскую комиссию с предложением выкупить огромные запасы стрелкового оружия, которое остается в странах бывшей Югославии. Об этом сообщил новостной портал t-online.de, передает «РБК-Украина».
Эксперты немецкой криминальной полиции оценивают запасы оружия на Балканах в тоннах.
«Если эти запасы не окажутся под контролем или не будут уничтожены, они могут оказаться в криминальном обороте», — заявил эксперт немецкого уголовного ведомства Кристоф Беккер.
Немецкие правоохранители выступают за создание общеевропейской программы полицейского сотрудничества, которая должна выработать программу выкупа оружия, они уже вступили в переговоры с правительствами балканских стран и ответственными ведомствами.
Интерпол оценивает запасы стрелкового оружия в странах бывшей Югославии в 4 млн единиц.
Напомним: в Сербии арестовали Братислава Живковича, который воевал на стороне боевиков на Донбассе, по подозрению в участии в военных действиях за рубежом.
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