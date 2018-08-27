Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 27 августа 2018 года, 11:00

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Немецкая полиция предложила Еврокомиссии выкупить стрелковое оружие на Балканах

27 августа 2018 года Источник:РБК-Украина

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии обратилось в Европейскую комиссию с предложением выкупить огромные запасы стрелкового оружия, которое остается в странах бывшей Югославии. Об этом сообщил новостной портал t-online.de, передает «РБК-Украина».

Эксперты немецкой криминальной полиции оценивают запасы оружия на Балканах в тоннах.

«Если эти запасы не окажутся под контролем или не будут уничтожены, они могут оказаться в криминальном обороте», — заявил эксперт немецкого уголовного ведомства Кристоф Беккер.

Немецкие правоохранители выступают за создание общеевропейской программы полицейского сотрудничества, которая должна выработать программу выкупа оружия, они уже вступили в переговоры с правительствами балканских стран и ответственными ведомствами.

Интерпол оценивает запасы стрелкового оружия в странах бывшей Югославии в 4 млн единиц.

Напомним: в Сербии арестовали Братислава Живковича, который воевал на стороне боевиков на Донбассе, по подозрению в участии в военных действиях за рубежом.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 34 (1076) от 21/08/18 Свежий номер

Банковское право

№ 34 (1076)
Государство и юристы

Долг платежом ясен

Зарубежная практика

Поучить пенсию

Отрасли практики

На помеху публике

Судебная практика

Точка возврата

Архив голосованийVox Populi

Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?

регистрация физлиц-предпринимателей или юрлиц

регистрация торговой марки

мгновенный вызов адвоката

проверка договоров на соответствие законодательству

мгновенное составление типовых заявлений/жалоб

проверка контрагентов

калькулятор расчета судебного сбора

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • aequo
Пресс-релизы

Казахстанский юридический форум 2018

Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом