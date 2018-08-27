Стало известно, почему были взломаны сайты ЦИК и ProZorro

Сайты госучреждений не могут противостоять даже простейшим киберугрозам. Об этом сообщается в материале на сайте UBR.
В ночь с 20 на 21 августа 2018 года хакеры из волонтерской организации «Киберальянс» взломали сайт Центральной избирательной комиссии и сообщили об этом у себя в Facebook, опубликовав в подтверждение скрин взлома.
Впрочем, как рассказывают сами волонтеры-хакеры, побудило их к этому отнюдь не желание похулиганить, а стремление найти уязвимость государственных сайтов, которые в условиях гибридной войны подвергаются кибератакам извне. ЦИК в качестве цели была выбрана неслучайно — на носу президентские выборы. А в 2014-м сайт комиссии уже ломали — тогда лидером гонки был назван второстепенный кандидат.
Хакеры без труда обнаружили слабое место у сайта ЦИК — он подвержен межсайтовому скриптингу типа XSS. Web-страница ведомства была взломана, доказательства опубликованы. Но результаты этой кампании оказались весьма неожиданными.
В ответ на это ЦИК у себя на странице в Facebook заявила, что взлома как такового не было, а реестр избирателей под надежной защитой, поскольку вообще никак не связан с интернетом. Хотя чиновник Госреестра ЦИК Александр Стельмах признал, что указанная уязвимость действительно существует. Но никаких реальных угроз она не несет. В подтверждение своих слов он сам взломал сайт, но не ЦИК, а ProZorro, чтобы доказать «бессмысленность такого вмешательства».
Данное заявление, вероятно, должно было успокоить людей, но вышло наоборот. Дело в том, что ранее СМИ уже сообщали, что дельцы предлагают участникам торгов купить информацию о ставках их конкурентов в ходе проведения аукционов. Эти данные в теории не должны быть известны никому заранее.
В ProZorro факт наличия уязвимости признали. Но сообщили, что никаких последствий это иметь не может, а техническая служба уже работает над исправлением.
«Межсайтовый скриптинг действительно потенциально опасен, но только при наличии функции «персональный кабинет» и необходимости авторизации пользователей. У нас этого нет», — прокомментировала пресс-секретарь ProZorro Анна Базыма. На сайте организации сообщается, что обнаруженная уязвимость будет исправлена до конца текущего месяца.
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