Сегодня 27 августа 2018 года, 11:00

СМИ: Украина выпустит новые гривневые векселя для МВФ

В распоряжении Кабинета Министров Украины №565-р от 22 августа 2018 года говорится о том, что первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова (она сейчас является и.о. министра) уполномочена подписывать «непереводные, беспроцентные векселя в национальной валюте в пользу Международного валютного фонда».

Векселя выпускаются в пользу МВФ «по программе «Стенд-бай» и программе механизма расширенного финансирования в части сумм заимствований, которые зачисляются в государственный бюджет, в соответствии с разделом 4 статьи III Соглашения МВФ».

«Принятие акта позволит осуществить выпуск векселей в пользу МВФ в связи с переоценкой объема долговых обязательств правительства перед МВФ», — говорится в сообщении КМУ.

Эксперты по-разному трактуют это распоряжение: от подготовки к получению нового транша МВФ до операции погашения текущего долга перед МВФ путем покупки SDR за гривневые векселя.

В Соглашении МВФ идет речь о том, что «в замещение любой части собственной валюты государства-члена на счете общих ресурсов, если эти средства, по мнению Фонда, не являются необходимыми для проведения его операций и сделок, Фонд принимает от любого государства-члена векселя… такие ценные бумаги являются непереводными, беспроцентными и погашаются по требованию по номинальной стоимости путем кредитования счета Фонда».

КМУ регулярно проводит такие операции: последний раз выпускать гривневые векселя в пользу МВФ уполномочивали министра финансов Александра Данилюка 22 июля 2016 года.

Данный случай уже девятый. До этого выпуск векселей в пользу МВФ проводился по одному разу в 2009-м, 2010-м, 2012-м, 2014-м, 2016-м и трижды — в 2015-м.