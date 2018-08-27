Президент подписал закон о повышении соцзащиты военнослужащих

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о повышении соцзащиты военнослужащих.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, цель закона — обеспечение комплексного урегулирования вопроса соцзащиты граждан, участвующих в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, и других вопросов, связанных с осуществлением указанных мероприятий.
«Реализация закона позволит участникам ООС получить право на пользование государственными гарантиями, предусмотренными для участников АТО, ветеранов и участников боевых действий», — сообщили в Администрации Президента.
Как отметил Президент, законом «обеспечиваются и гарантируются права украинского войска в связи с проведением Операции объединенных сил».
«Вместе с тем гарантируется повышение уровня соцзащиты украинских военнослужащих», — добавил Порошенко.
Законом вносятся изменения в Законы Украины «О гуманитарной помощи», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О лекарственных средствах», «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Нацполиции и некоторых других лиц и их социальной защите», в ряд других законов и в некоторые постановления Верховной Рады Украины.
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