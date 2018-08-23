Сегодня 23 августа 2018 года, 19:52

LHS: Мирослава Савчук рассказала, чем руководствуются суды в вопросе возмещения расходов

С лекцией «Практика возмещения судебных расходов по новым кодексам» перед слушателями LHS выступила советник ЮФ Aequo Мирослава Савчук. По словам лектора, в настоящее время судебная практика только формируется и ее формирование во многом зависит от адвокатов.

Судебные инстанции выработали приблизительные критерии, которыми можно руководствоваться в данном вопросе. Оплата должна быть соразмерна со сложностью задания и затраченным временем, с объемом предоставленных услуг и ценой иска (как показало одно из дел, суд может посчитать соразмерными расходы в размере 5% от стоимости иска).

Ссылаясь на материалы судебной практики, лектор подчеркнула, что никакая сумма не будет присуждена, если стороной не подтвердит должным образом осуществление расходов. В одном деле суду было не ясно, кто именно оплатил услуги адвоката. Даже отсутствие одного реквизита может помешать компенсации затраченных расходов. Показательным в этом плане является постановление КХС ВС от 8 февраля 2018 года по делу №910/11491/17. В административном и хозяйственном процессах есть практика, когда возмещению расходов мешало отсутствие номера дела, по которому предоставлялась юридическая помощь.

Из-за отсутствия предварительного подробного расчета было отказано в возмещении расходов почти на один миллион гривен. Сумма была ориентировочной, и не указывалось, какие составляющие в нее входят (дополнительное решение Хозяйственного суда города Киева от 9 августа 2018 года по делу №910/15779/17).

По-разному суды подходят к определению сложности дела. Так, в одном случае суд учел, сколько времени потребовалось адвокату для обработки всех документов о поставках. Стоит подчеркнуть, что суды анализируют повторяемость работы. Как следовало из доклада Мирославы Савчук, суды принимают во внимание уникальность выполняемой работы. Например, суд может прийти к выводу, что подготовка кассационной жалобы не требовала существенно больших усилий, нежели подготовка апелляционной жалобы. Учитывается даже объем текста жалобы и анализируется, не повторяются ли аргументы юриста.

Примечателен и кейс, где адвокаты привели публично-доступную информацию о проводимых тендерах на покупку юридических услуг в сфере международного арбитража. Было отмечено, что при определении рыночной стоимости нужно анализировать ставки в конкретном регионе. К тому же суд обращает внимание на сумму возмещения, заявленную другой стороной, при анализе соразмерности затрат (дополнительное постановление Харьковского апелляционного хозяйственного суда от 1 августа 2018 года по делу №922/809/18).

Также г-жа Савчук напомнила о дискуссионном решении Верховного Суда, когда пункт о «гонораре успеха» в договоре с адвокатом был признан недействительным.