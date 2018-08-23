Сегодня 23 августа 2018 года, 18:10

Насколько эффективным является механизм привлечения госрегистраторов к уголовной ответственности?

На протяжении нескольких лет главной задачей украинского правительства в сфере государственной регистрации было упрощение процедуры регистрации бизнеса и имущества. Результатом соответствующих законодательных изменений стало отсутствие очередей, понятная процедура регистрации, с одной стороны, и злоупотребление регистраторов – с другой. Частыми случаями были подделки решений уполномоченных органов управления юридического лица, судебных органов, поскольку законодательство устанавливало обязанность государственных регистраторов проверять документы только на соответствие формальным требованиям Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований». Эта проблема обрела значительные масштабы и повлекла за собой очередную волну рейдерских захватов по всей территории Украины, где государственные регистраторы исполняли ключевую роль. При этом, правоохранительные органы и судебная система не обеспечила их привлечения к уголовной ответственности, в частности из-за того, что в Уголовном кодексе Украины отсутствовала специальная статья, которая давала бы правовую основу для возбуждения уголовного дела, - поэтому теоретически регистраторы могли понести уголовную ответственность только в случае наличия состава преступления, который предусмотрен в УК за другие правонарушения. Не выступал в роли сдерживающего фактора и Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий штраф в размере всего лишь 340 грн.

Обжалование действий регистратора было возможным, во-первых, через процедуру обращения в Комиссию по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации, продолжительностью до 30 дней, во-вторых, традиционным способом разрешения споров - через суд. В 2015 г. Министерство юстиции получило 5000 жалоб на бездеятельность регистраторов, но при этом было осуществлено 3000 рейдерских захватов при непосредственном содействии регистраторов, 90% из которых были успешными. Более того, судами не было вынесено ни одного уголовного приговора по отношению к государственным регистраторам.

В октябре 2016 года ситуация значительно изменилась. Существенным достижением в вопросе привлечения государственных регистраторов к ответственности стал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защиты прав собственности». Впервые за период независимости Украины в Уголовный кодекс добавлена специальная статье 205-1 – «Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений», которая предусматривает ответственность в виде штрафов в размере от 500 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан, ареста и даже ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности.

В отношении же самих государственных регистраторов куда более важными являются изменения в статью 358 – «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» и статью 365-2 – «Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги», где специальным субъектом признано нотариуса, государственного регистратора, субъекта государственной регистрации прав, государственного исполнителя, частного исполнителя. Теперь для государственного регистратора за злоупотребление своими полномочиями предусмотрены различные виды ответственности, включая до восьми лет лишения свободы и права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 10 лет. Также он несет ответственность за подделку документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт и использование в виде штрафа от 50 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста от трех до шести месяцев, или же лишения свободы на срок до 3 лет. Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что за 2017 год более 10 уголовных производств завершены и переданы в суд. По словам заместителя министра юстиции Елены Сукмановой, на сегодняшний день еще не было осуществлено привлечения к уголовной ответственности ни одного государственного регистратора, но открыто более 30 уголовных производств. Замминистра также отметила, что по двум делам уже предъявлено подозрение и обвинительный акт.

Дополнительным контролем деятельности государственных регистраторов стал мониторинг, осуществляемый Министерством юстиции Украины, по результатам которого могут проводится камеральные проверки. Мониторинг регистрационных действий проводится по следующим критериям:

1) нарушение сроков, определенных Законами;

2) проведение регистрационных действий в нерабочее время;

3) отсутствие в реестрах электронных копий документов, представленных для государственной регистрации, изготовленных путем их сканирования;

4) проведение регистрационных действий на основании судебных решений;

5) отмена (удаление) записей из реестров.

Самым главным достоинством проведения такого рода проверок является то, что в случае выявления признаков уголовного преступления, Минюст сообщает соответствующим правоохранительным органам и заинтересованным лицам о выявленном нарушении законодательства, следствием которого является нарушение прав и законных интересов физических и/или юридических лиц, для принятия необходимых мер.

Еще одним субъектом, имеющим право в случае выявления фактов, которые могут стать предметом досудебного расследования правонарушений госрегистраторов, обратиться к правоохранительным органам, является Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации. Важно, что срок подачи жалобы в Комиссию был также изменен и продлен с 30 дней до 60. Это позитивное изменение, поскольку в практике встречались случаи, когда заявитель обращался в Комиссию с жалобой, которая была составлена с нарушением требований и не успевал исправить формальные ошибки и подать отредактированную жалобу в комиссию в установленный законом срок. В то же время, этот срок гораздо меньше по сравнению с рассмотрением дела в судебном порядке, что дает возможность быстрее отменить незаконное решение государственного регистратора.

Таким образом, Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защиты прав собственности» обеспечил достаточно эффективные механизмы привлечения государственных регистраторов к ответственности, но сам по себе не способен защитить граждан от незаконных действий регистратора, поскольку нередко правоохранительные органы должным образом не реагируют на обращения пострадавших от действий государственных регистраторов. Следовательно, Закон способен эффективно защищать право собственности только при слаженной работе контролирующих, правоохранительных и судебных органов.

Анастасия Карпенко, ЮФ «Юрлайн»