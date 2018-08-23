Сегодня 23 августа 2018 года, 13:02

После события дефолта банк не может начислять проценты по кредиту — ВС

Передача залогового имущества для погашения долга по кредиту изменяет способ исполнения обязательства и момент исчисления срока исковой давности.

К такому выводу пришел Верховный Суд в споре между банком и его клиентом о взыскании задолженности по кредитно-залоговому договору. В частности, ответчиком было подано заявление о применении исковой давности, поскольку банк обратился в суд после ее истечения. В свою очередь банк настаивал на том, что поскольку условиями договора определена обязанность погашения кредита частями (ежемесячными платежами), то и начало течения исковой давности по каждому очередному платежу начинается с момента нарушения срока его погашения.

ВС, отклоняя доводы кассатора, указал, что в связи с передачей банку предмета залога и его реализацией для погашения задолженности по кредиту, изменился способ исполнения обязательства, а установленный в договоре 5 летний срок исковой давности, необходимо исчислять с момента события дефолта.

Более подробно с аргументацией Верховного Суда можно ознакомится в статье «Точка возврата» в газете «Юридическая практика», № 34 (1078) от 21 августа 2018 года.