Как предприятия справляются с последствиями введенной монополии на судебное представительство и какими способами удержать адвокатов в in-house — одна из краеугольных тем, вынесенных для обсуждения экспертами на VI Ежегодный форум юрисконсультов, который состоится 24 октября с.г. Кроме того, корпоративные юристы, представители государственных регуляторов бизнеса, судьи, ведущие адвокаты и внешние юридические советники поделятся своими мнениями о будущем профессии и новых компетенциях in-house-юристов, актуальной судебной практикой и практикой корпоративного управления, а также практикой в сфере защиты бизнеса.
Завершит мероприятие Церемония награждения победителей рейтинга «50 ведущих юридических департаментов Украины» — независимого исследования издательства «Юридическая практика».
Дата проведения: 24 октября 2018 года
Время проведения: 09:00-21:00
Генеральный партнер Форума: АФ «Династия»
Экспертный партнер: ЮФ Evris
Генеральный партнер Церемонии награждения: АО Juscutum
Программа и регистрация доступны по ссылке: www.pravo.ua/events/inhouse2018
Для корпоративных юристов (юрисконсультов предприятий, банков) предусмотрена скидка 50 %.
В ФОКУСЕ ДИСКУССИИ:
• Юридическая поддержка бизнеса
• Корпоративные новации
• Судебное представительство
• Структурирование бизнеса
• Уголовно-правовая защита бизнеса
• Договорные отношения
• Новые юридические профессии, или in-house будущего
Контакты:
Наталия Булко ─ продажа билетов
(067) 238-83-08, e-mail: n.bulko@pravo.ua
Виктория Черкасова ─ ивент-менеджер
(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua
Анатолий Гвоздецкий ─ координатор Форума
(096) 372-49-69, a.gvozdetsky@pravo.ua
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