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Программа VI Ежегодного форума юрисконсультов уже на сайте

23 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Как предприятия справляются с последствиями введенной монополии на судебное представительство и какими способами удержать адвокатов в in-house — одна из краеугольных тем, вынесенных для обсуждения экспертами на VI Ежегодный форум юрисконсультов, который состоится 24 октября с.г. Кроме того, корпоративные юристы, представители государственных регуляторов бизнеса, судьи, ведущие адвокаты и внешние юридические советники поделятся своими мнениями о будущем профессии и новых компетенциях in-house-юристов, актуальной судебной практикой и практикой корпоративного управления, а также практикой в сфере защиты бизнеса.

Завершит мероприятие Церемония награждения победителей рейтинга «50 ведущих юридических департаментов Украины» — независимого исследования издательства «Юридическая практика».

Дата проведения: 24 октября 2018 года

Время проведения: 09:00-21:00

Генеральный партнер Форума: АФ «Династия»

Экспертный партнер: ЮФ Evris

Генеральный партнер Церемонии награждения: АО Juscutum

Программа и регистрация доступны по ссылке: www.pravo.ua/events/inhouse2018

Для корпоративных юристов (юрисконсультов предприятий, банков) предусмотрена скидка 50 %.

В ФОКУСЕ ДИСКУССИИ:

• Юридическая поддержка бизнеса

• Корпоративные новации

• Судебное представительство

• Структурирование бизнеса

• Уголовно-правовая защита бизнеса

• Договорные отношения

• Новые юридические профессии, или in-house будущего

Контакты:

Наталия Булко ─ продажа билетов

(067) 238-83-08, e-mail: n.bulko@pravo.ua

Виктория Черкасова ─ ивент-менеджер

(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua

Анатолий Гвоздецкий ─ координатор Форума

(096) 372-49-69, a.gvozdetsky@pravo.ua

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