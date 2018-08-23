Сегодня 23 августа 2018 года, 19:52

Китай намерен обратиться в ВТО из-за новых пошлин США

В США вступили в действие новые пошлины против товаров из Китая объемом 16 млрд долларов США, Пекин в ответ ввел пошлины на американские товары на такой же объем, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Reuters.

Китай намерен инициировать разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введением США пошлин на китайский импорт общим объемом $16 млрд. «Для защиты свободной торговли, <…> а также для отстаивания своих законных прав и интересов Китай через механизм урегулирования споров ВТО инициирует разбирательство в отношении введения пошлин»,— цитирует Reuters заявление Министерства коммерции США.

Напомним, ранее США и Китай уже вводили пошлины в отношении друг друга. С 6 июля с.г. США ввели пошлины на товары из Китая объемом 34 млрд долларов США. В ответ Пекин ввел пошлины в отношении американских товаров на ту же сумму. Также сообщалось, что Китай в этой связи инициировал разбирательство в ВТО.